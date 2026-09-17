Cambá Cuá reaccionó, ganó y recuperó la primera ubicación

El torneo Oficial de primera división A de la Liga Correntina de Fútbol se puso al día, Cambá Cuá dio vuelta el marcador frente a Huracán Corrientes y volvió a trepar a la cima de las posiciones en el cierre de la undécima fecha.



En tanto que en el partido que completó la quinta fecha, Ferroviario, con un gol de su arquero en la última jugada del encuentro, le empató a Boca Unidos en 2 tantos.



El pasado miércoles, el Oficial liguista se puso al día. Cambá Cuá superó a Huracán Corrientes 3 a 1 y de esta forma volvió a la primera ubicación del certamen.



El azulgrana, que cuidó varios titulares para el Regional, se adelantó en el marcador por intermedio de Asael Acuña. La paridad para el rojo lo marcó Lisandro Mosqueda, mientras que Carlos Rolón Segovia le dio el triunfo al equipo que conduce técnicamente Ariel Cedrés.



También por la fecha 11, Lipton reaccionó y superó a Empedrado 3 a 1 para trepar en las posiciones.



Gonzalo Rodríguez abrió la cuenta para el equipo que dirige Víctor Galarza. Mientras que para el conjunto azul que conduce Pablo Suárez, los goles fueron autoría de Germán Acuña, Antonio Báez y Hernán Maidana.



Además, Yaguareté empató con Mandiyú y salió de la zona de descenso. El partido terminó 1 a 1. Mariano Giménez marcó para el albo y Jonathan Aguirre empató para el conjunto felino.



En tanto que en el partido pendiente de la quinta fecha, se dio una de las jugadas destacadas del certamen. Ferroviario, que terminó con 10 jugadores, le empató a Boca Unidos 2 a 2 con un gol de cabeza de su arquero en la última jugada del partido.



Los goles boquenses fueron convertidos por Axel Araujo y Lautaro Cattáneo. Para el verdolaga lo hicieron Leonardo Valenzuela y el arquero Fernando González De Coll.



En Ferroviario, cuando el partido estaba igualado en 1 tanto, se fue expulsado Valeriano Artigas.

Así se ubican



Cumplidas once fechas del Oficial de Primera A, las posiciones quedaron de esta forma: Cambá Cuá 24 puntos, Sportivo 23, Sacachispas e Independiente 20, Empedrado, Lipton y Mandiyú 19, Ferroviario y Huracán 18, Boca Unidos y Mburucuyá 15, Montaña, Talleres y Yaguareté 8, Curupay 7 y Libertad 1.

Lo que viene



La competencia Oficial continuará con la fecha 12 de la Primera A y la jornada 9 en el Ascenso.



El programa de partidos es el siguiente:



Sábado 19



Cancha de Rivadavia: 14.00 Rivadavia vs. Peñarol (1ºB) y 16.00 Cambá Cuá vs. Sportivo (1ºA).



Cancha Ferroviario: 14.00 Villa Raquel vs. Quilmes (1ºB) y 16.00 Ferroviario vs. Sacachispas (1ºA).



Cancha de Alvear: 14.00 Robinson vs. Alumni (1ºB) y 16.00 Alvear vs. Barrio Quilmes (1ºB).



Cancha de Sportivo: 14.00 San Jorge vs. San Marcos (1ºB) y 16.00 Dr. Montaña vs. Independiente (1ºA).



Cancha de Mburucuyá: 15.30 Mburucuyá vs. Empedrado (1ºA).

Miércoles 23



Cancha de Rivadavia: 16.00 Mandiyú vs. Curupay (1ºA).



Cancha de Sportivo: 14.00 Yaguareté vs. Huracán (1ºA) y 16.00 Lipton vs. Talleres (1ºA).



Cancha de Boca Unidos: 16.00 Boca Unidos vs. Libertad.



