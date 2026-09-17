El gobernador de Corrientes, Juan Pablo Valdés, viajó a la ciudad de Rosario, provincia de Santa Fe, para presenciar el desarrollo de los Juegos Suramericanos 2026 y brindar su apoyo a los deportistas que representan a la provincia dentro de la delegación nacional.

A través de sus canales oficiales en redes sociales, el mandatario provincial celebró la participación de los deportistas locales: "Llegamos a Rosario para vivir los Juegos Suramericanos 2026 y acompañar a los atletas correntinos que representan al país, en 7 disciplinas deportivas. Un gran orgullo para toda nuestra provincia".

Recorrida institucional y los deportistas correntinos en competencia

En el marco de la jornada deportiva e institucional, el mandatario correntino agradeció el recibimiento del gobernador santafesino, Maximiliano Pullaro. Asimismo, compartió la actividad junto al gobernador de Chubut, Ignacio Torres, y el de Córdoba, Martín Llaryora, con quienes recorrió el Parque Independencia para acompañar a las delegaciones de más de 15 países.

La representación de la República Argentina está integrada por 658 atletas desplegados en 59 disciplinas deportivas. Dentro de la nómina nacional, la comitiva de Corrientes cuenta con siete competidores en distintas especialidades: