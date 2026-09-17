Regatas suma frente a Oberá Tenis Club sus primeros dos amistosos

La preparación de Regatas Corrientes para las próximas ediciones de la Liga Nacional y la Liga Sudamericana seguirá en Misiones donde jugará sus primeros dos encuentros amistosos.



El rival de turno será Oberá Tenis Club (OTC). El primer juego se programó para este viernes, desde las 21, en el estadio Dr. Luis Augusto Derna de Oberá, mientras que el segundo cotejo será 24 horas más tarde pero en Posadas, en las instalaciones del Centro Provincial de Alto Rendimiento Deportivo (Cepard).



Regatas transita su quinta semana de preparación y el entrenador Martín Villagrán buscará aceitar el funcionamiento de un plantel renovado con los amistosos.



El venezolano Elián Centeno fue el último jugador en sumarse a la pretemporada que arrancó el 18 de agosto.



El nuevo plantel Fantasma está conformado por Sebastián Orresta, Francisco Farabello, José Montero, Fausto Ruesga, Roberto Acuña y Keith Stone. Junto a ellos está Iván Gramajo, el único jugador mayor que sigue de la pasada temporada.



También están los juveniles Francisco Ferraro, Exequiel Lezcano, Viktor Bender, Alan Ledesma y Matías San Pierlorenzi.



“Dentro de este año de transición para Regatas, nosotros vamos a tratar de hacer un equipo bien competitivo”, sostuvo Villagrán al momento de comenzar al preparación.



El DT adelantó que quiere un equipo muy agresivo defensivamente y apuesta a la versatilidad de los jugadores para cubrir diferentes puestos y no perder intensidad.



Luego de los partidos contra Oberá Tenis Club, Regatas se medirá frente a Comunicaciones el miércoles 23 en Saladas y el sábado 26 recibirá en el Fortín Rojinegro a La Unión de Formosa.



En la Liga Nacional, Regatas debutará el miércoles 2 de octubre cuando reciba a Instituto de Córdoba, mientras que en la Sudamericana jugará el Grupo B, del 9 al 11 en Loja, Ecuador frente al local Jorge Guzmán, Corinthians de Brasil y Nacional de Uruguay.

Primer rival



OTC llegará con mayor rodaje a los partidos frente a Regatas porque la semana pasada realizó una gira por Buenos Aires donde disputó tres encuentros. Superó a Racing de Chivilvoy, cayó ante Lanús y empató (de común acuerdo) frente a Platense después de igualar en 78 puntos.



El encuentro frente a Regatas de este viernes servirá para la presentación oficial del plantel y la indumentaria que tendrá esta temporada el equipo conducido por Fabio Demti.



El plantel del elenco misionero está compuesto por Agustín Brocal, Bruno Sansimoni, Santiago Barrales, Alejo Azpilicueta, Williams Vorhees, Jonatan Torresi, Juan Cruz Oberto, Víctor Fernández y Tyrense Prince.



En esta temporada, OTC también jugará la Liga Sudamericana. El elenco misionero disputará el Grupo D del 23 al 25 de octubre en Río de Janeiro y sus rivales serán el local Flamengo, Paisas de Colombia y Defensor Sporting de Uruguay.