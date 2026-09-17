Los clásicos correntinos tienen fechas definidas para la temporada 2026/27

La Liga Nacional de Básquetbol 2026/27 tiene agenda confirmada y el primer clásico de la temporada se jugará el 29 de diciembre. En tanto que la revancha se pautó para el 26 de marzo de 2027.



Los choques entre los equipos correntinos serán en el estadio “Raúl Argentino Ortíz”, conocido como el Fortín Rojinegro. En el primer cruce, San Martín hará las veces de local y en el segundo lo hará Regatas.



Tal lo anticipado, el debut de los equipos correntinos será como local frente a Instituto de Córdoba. San Martín recibirá al elenco cordobés el miércoles 30 de septiembre, mientras que Regatas lo hará el viernes 2 de octubre.



Casi de inmediato, el Fantasma saldrá a la ruta y el 5 visitará a Ferro Carril Oeste en tanto que el partido previsto originalmente para el 7 contra Peñarol fue postergado dado que desde el 9 jugará la Liga Sudamericana en Ecuador.



La primera salida a la ruta para San Martín será con dos partidos. El 8 visitará a Racing de Chivilcoy y el 10 hará lo propio con Argentino de Junín.



La vuelta a la competencia argentina para Regatas será el 18 cuando reciba a Ciclista Olímpico, en tanto que el 20 será el turno para San Martín frente al elenco bandeño.



Luego llegará un nueva gira para los dos equipos. Regatas visitará a Lanús el 26 y a Boca Juniors el 28, mientras que San Martín se medirá con Peñarol el 27 y contra Lanús el 29.



Durante el mes de noviembre habrá solamente dos partidos en Corrientes. El 15 San Martín recibirá a Quimsa y el 17 lo hará Regatas.



Previamente, Regatas visitará a San Lorenzo (viernes 6), Racing de Chivilcoy (domingo 8) y Argentino de Junín (martes 10).



Por su parte, San Martín será visitante de Ferro Carril Oeste (viernes 6), San Lorenzo (domingo 8) y San Lorenzo (martes 10).



Diciembre, mes del clásico, San Martín jugará todos sus partidos en Corrientes. Los rivales serán Atenas (lunes 7), Independiente de Oliva (miércoles 16) y La Unión de Formosa (martes 22).



Regatas tendrá los mismos rivales, es decir: Atenas (miércoles 9), Independiente de Oliva (viernes 18) y La Unión (domingo 20), pero le agregará un viaje a Oberá para enfrentar a OTC el domingo 27.



El primer clásico de la temporada, el martes 29, servirá para bajarle el telón al año. En el 2027, la actividad para los equipos correntinos se pondrá en marcha el 10 de enero cuando visiten a Peñarol y Platense, Regatas y San Martín, respectivamente.

La agenda de Regatas podría sufrir nuevas modificaciones si avanza su participación en la Liga Sudamericana.