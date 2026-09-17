Ituzaingó y Santo Tomé clasificaron a los Juegos Evita

Con la consagración de Ituzaingó entre las mujeres y Santo Tomé entre lo varones, se desarrolló la fase provincial de futbol de salón en el marco de los Juegos Correntinos 2026. Los dos equipos clasificaron a los Juegos Nacionales Evita que se desarrollarán en Mar del Plata del 2 al 7 de noviembre.



La competencia final de los Juegos Correntinos, bajo la organización de la Secretaría de Deportes, se disputó durante la mañana del miércoles: los partidos femeninos se realizaron en el Gimnasio de la Universidad Nacional del Nordeste (UNNE), mientras que los encuentros masculinos tuvieron lugar en el estadio del Club Hércules.



En la rama femenina se coronó campeón el representativo de Ituzaingó. También participaron los equipos de Mercedes, Bella Vista, Virasoro, Santa Rosa y Capital.



En la modalidad masculina, el conjunto de Santo Tomé se impuso y obtuvo la clasificación a los Juegos Nacionales Evita. Completaron el cuadro competitivo Mantilla, Curuzú Cuatiá, Caá Catí, Itatí y Empedrado.



El Secretario de Deportes Jorge Terrile, valoró el apoyo incondicional del Gobernador Juan Pablo Valdés para la realización de los Juegos Correntinos 2026 y en ese caso para este provincial de fútbol de salón.



“Los Juegos Correntinos son una verdadera política de Estado, que integra a toda la provincia a través del deporte”. “Ver a cientos de jóvenes y adultos mayores participando, compitiendo y creciendo en valores es un orgullo para Corrientes”, resaltó



“Desde el Gobierno de la Provincia seguiremos acompañando y fortaleciendo este programa porque el deporte construye y es futuro”, agregó Terrile.