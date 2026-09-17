El Senado reconoció como “Joven Honorable” a Florencia González Cabañas

En la 11° Sesión de la Cámara de Senadores, presidida por el vicegobernador Pedro Braillard Poccard, se entregó la distinción “Joven Honorable” a Florencia González Cabañas, referente del deporte y la comunicación. Desde 2016, Florencia vistió la camiseta albiceleste como integrante de “Las Lobas”, la Selección Argentina de básquet sobre silla de ruedas, y marcó un hito histórico al convertirse en la primera jugadora argentina de la disciplina en ser contratada por una liga de los Estados Unidos.



“Dicen que nadie es profeta en su tierra, por eso valoro muchísimo este reconocimiento de mi querida provincia de Corrientes”, sostuvo Florencia.



“A donde voy, llevo los colores de Argentina y ese semblante valiente que tenemos los correntinos, registrado por la Historia”, agregó en sus redes sociales donde agradeció a familiares, amigos y al Senado de la provincia.



Desde 2016, Florencia vistió la camiseta albiceleste como integrante de “Las Lobas”, la Selección Argentina de básquet sobre silla de ruedas, y marcó un hito histórico al convertirse en la primera jugadora argentina de la disciplina en ser contratada por una liga de los Estados Unidos.



Recientemente, se en los recientes Juegos Parasuramericanos de Valledupar 2026, donde conquistó la medalla de plata y obtuvo la clasificación a los Juegos Parapanamericanos de Lima 2027.