Estudiantes le ganó al Corinthians y pasó a semifinales de la Copa Libertadores

Estudiantes de La Plata jugó el partido que tenía que jugar y le ganó 1-0 a Corinthians en el Neo Química Arena este miércoles 16 de septiembre, por la vuelta de los cuartos de final de la Conmebol Libertadores 2026..

En un partido casi de ajedrez, el Pincha se impuso desde la inteligencia y fue oportunista para ganarlo con un gol de Alexis Castro sobre el final, a los 87' de partido. Además, tuvo la fortuna de que Memphis Depay malogró un penal a los 96' de partido que podría haber estirado la serie hacia los penales.

Lo cierto es que el encuentro tuvo una tónica marcada: muy friccionado, entrecortado y timorato sabiendo lo que cada uno se jugaba. Casi que un partido de ajedrez entre dos equipos que se estudiaron y buscaron minimizar el error al máximo.

El equipo del Cacique Medina, con la sensible baja de Gastón Debenedetti en el lateral y la obligada suplencia del zaguero Tomás Palacios en ese sector, sufrió un poco cuando Kaio César caía por esa zona. Sin embargo, no sufrió nunca y tampoco lo dañaron demasiado, jugando cuando pudo y cerrando caminos cuando no encontró la pelota.

El encuentro fue chato desde las emociones. En la primera mitad la más clara la tuvo Tobio Burgos para el Pincharrata, cuando González Pírez recuperó arriba, abrió y un centro hacia el medio le cayó al volante en la puerta del área, que sacó un zurdazo a media altura pegado al palo del arco de Hugo Souza.

Quien mayormente la tuvo, sin embargo, y sobre todo en la segunda mitad fue Corinthians. Pero al equipo de Diniz le faltaron ideas y fútbol para poder golpear y hacer alguna diferencia luego del 1-1 en la ida. El entrenador tampoco quería arriesgar demasiado: apenas un cambio a los 69' (la salida de André Carrillo por André Luiz) mantuvieron el momentum de las Gaviotas. Pero el cierre del partido lo condenó.

Estudiantes empezó a jugar y dejó de defenderse, empezando a hilvanar pases y teniéndola. Y el gol llegó de la forma menos pensada. Tomás Palacios armó una gran jugada por izquierda y llegó con lo justo a tirar un centro atrás a media altura. Alexis Castro, con toda la jerarquía, la calzó de zurda y la cruzó al otro ángulo de Hugo Souza para la locura Pincha en San Pablo.

Ahí Diniz se acordó de hacer cambios y realizó tres. No solo era tarde sino que el dominio lo siguió teniendo Estudiantes, que en una genialidad de Alexis Castro entre tres casi llega al 2-0.

Corinthians parecía despedirse sin pena ni gloria del torneo, en su casa y ante su gente. Y un centro desde la izquierda impactó de lleno en el brazo de Leandro González Pirez para darle una chance insólita de empatar a un equipo que no lo merecía.

Depay se hizo cargo tras la revisión del VAR y se llenó tanto el empeine que la pelota se fue lejos por encima del travesaño.

El fútbol hizo justicia y Estudiantes se metió entre los cuatro mejores de América luego de un triunfazo en San Pablo.

Espn



