Leonardo Godoy le dio a Corrientes la primera medalla en los Suramericanos

El adiestramiento ecuestre de Argentina, con presencia correntina, sumó una medalla en los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026.



Los jinetes y amazonas albicelestes consiguieron la medalla de bronce por equipos en la competencia que se desarrolló en las instalaciones del Jockey Club de Rosario.



La competencia por equipos demostró la solidez y la jerarquía de los representantes de la Federación Ecuestre Argentina (FEA).



Leonardo Godoy junto a Marques Do Lis integró el equipo argentino que consiguió el tercer puesto junto a Diane Amendolara (Fireking), Verónica Malberti (Faena D Atela) y Federico De Michelis (Hot Chocolate).



“El bronce obtenido es el reflejo del trabajo continuo, la sinergia entre el jinete y el caballo, y el esfuerzo incondicional de los equipos técnicos que acompañan a nuestros atletas en cada entrenamiento”, destacó la Federación Argentina Ecuestre después de alcanzar el tercer puesto.



Argentina concluyó la prueba con 390.412 puntos y de esa forma logró el tercer escalón del podio. La medalla de oro fue para Ecuador con 415.647 y la de plata para Brasil con 408.263.



Godoy es oriundo de Monte Caseros y en el 2018 se instaló en Zárate, Buenos Aires en el Haras La Sagisciana donde comenzó su actividad deportiva.



Es el actual bicampeón nacional de adiestramiento y se convirtió en uno de los jinetes más reconocidos de la Argentina.



En 2024, obtuvo por primera vez el título de Campeón Nacional en la exigencia Gran Premio “Big Tour” junto a Marques Do Lis, el padrillo lusitano importado de Portugal con el que formó un binomio consistente y expresivo. Al año siguiente volvió a alcanzar el máximo título nacional con el mismo caballo, reafirmando su evolución deportiva y la solidez del equipo.



Mientras que con Mundial OC, segundo caballo con el que se presentó a las pistas también obtuvo el Bicampeonato Final en la exigencia Medium Tour (nivel Previo al Gran Premio).



En el 2025 consiguió medallas para Corrientes en los Juegos Argentinos de Alto Rendimiento y ahora se subió al podio a nivel sudamericano representando al país.