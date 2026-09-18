Nordeste se presenta en Neuquén por la segunda fecha Argentino Juvenil

Tras el empate de la primera fecha en el Campeonato Argentino Juvenil M17 de rugby, Nordeste enfrentará este sábado a Alto Valle. El encuentro de la Zona 3 - Ascenso se jugará desde las 16 en cancha Neuquén Rugby Club con el arbitraje de Mariano Scianna (Mar del Plata).



Los chicos de la Unión de Rugby del Nordeste (Urne) empataron en 33 puntos como visitante frente a Entrerriana en el debut del certamen.



Mientras que Alto Valle, le ganó como visitante en la primera fecha a Austral 26 a 21.



En la última fecha, el 17 de octubre, Nordeste será local de Austral. Luego llegará la etapa “Concentrada” que se jugará en San Miguel de Tucumán con las semifinales el 11 de noviembre y las finales el 15 de noviembre.

Plantel de la Urne



Para el partido frente a Alto Valle, el entrenador de Nordeste Genaro Carrió convocó a estos jugadores: Agustín Acosta, Santiago Arnaudin, Felipe Arnica, Francisco Autcher, Joaquín Cocomarola, Diego Corrales, Ilario De Belaustegui, Francesco Filliponi, Ignacio Gándara, Salvador García, Elías Gnus y Gonzalo Insaurralde.



También viajaron a Neuquén Ezequiel Lencina, Julián Miño, Juan Moreyra, Matheo Normandini, Juan Piatti, Lisando Piragine, Juan Sobrado, Justo Taboada, Lautaro Vargas, Francisco Velar y Joaquín Zapata.