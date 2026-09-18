Boca Unidos busca el primer lugar del grupo frente a Defensores de Vilelas

La novena fecha, última de la Zona B de la Reválida del Torneo Federal A de fútbol, se jugará en forma completa este sábado desde las 15.30.



Boca Unidos recibirá a Defensores de Vilelas con el arbitraje de Jonathan Correa con el objetivo de lograr el primer lugar del grupo.



El equipo correntino ya está clasificado para la Segunda Etapa de la Reválida pero buscará sumar la mayor cantidad de puntos para tener un mejor cruce en la ronda eliminatoria que comenzará el 10 de octubre.



El aurirrojo tiene 14 puntos, la misma cantidad que Gimnasia de Concepción del Uruguay, pero la diferencia de gol favorece al equipo entrerriano (8 contra 7), por lo tanto también es importante el resultado que logre como visitante el lobo frente a Sportivo de Las Parejas.



Para el cotejo de este sábado, el entrenador Alberto Boggio deberá realizar dos cambios obligados respecto a la formación titular en la caída como visiante frente a El Linqueño que marcó el fin del invicto boquense en la Reválida. Julián Fuyana y Lautaro Ludueña llegaron al límite de tarjetas amarillas y deberán purgar una fecha de suspensión.



Durante la semana, el entrenador probó con Elías González en lugar de Fuyana para marcar la punta derecha, mientras que Martín Ojeda ocupó le lugar de Ludueña en la mitad de la cancha.



Tanto González como Ojeda, llegan a este encuentro al borde de la suspensión por acumulación de amarillas.



Además, el cuerpo técnico decidió darle descanso al delantero chaqueño Antonio Medina que arrastra una sobrecarga muscular para que pueda llegar en óptimas condiciones a los “mata - mata”.



El pasado fin de semana, Tony ingresó recién en el segundo tiempo frente al Linqueño. En tanto que previamente, había marcado dos goles en las últimas tres fechas.



Además, sigue sin ser convocado el experimentado defensor Alejandro Donatti que se recupera de una tendinitis, mientras que el delantero Nicolás Franco se recupera de un desgarro y tampoco está entre los disponibles para este sábado.



Por su parte, Defensores de Vilelas llega a esta jornada con la permanencia asegurada y con la necesidad de sumar para clasificar.



El equipo chaqueño tiene un buen recuerdo de su visita a Corrientes. En la tercera fecha fecha la primera fase, se llevó el triunfo del complejo Leoncio Benítez 4 a 2.



Los otros partidos previstos para este sábado son:



Sarmiento de Resistencia -El Linqueño e Independiente de Chivilcoy - Atlético Escobar.