Cambá Cuá - Sportivo, el juego estelar de la duodécima fecha

El partido entre Cambá Cuá y Sportivo, puntero y escolta, respectivamente, sobresale nítidamente de la duodécima fecha del Torneo Oficial de Primera División A que comenzará a jugarse este sábado.



El partido a jugarse en cancha de Rivadavia, pondrá frente a frente a los equipos más regulares del certamen. Cambá Cuá viene de vencer, el último miércoles, a Huracán y Sportivo de superar, el último fin de semana a Ferroviario.



Los escoltas, Sacachispas e Independiente del barrio Unión, también tendrán acción este sábado. El tricolor se medirá con Ferroviario, en tanto que el conjunto rojo enfrentará a Doctor Montaña.



Mientras que en Mburucuyá, el local tendrá como rival a Empedrado buscando acercarse al lote de ocho primeros.



La fecha se completará el miércoles 23 con cuatro partidos.

Primera B



La novena fecha del certamen Oficial de Primera B se jugará en forma completa este sábado con un partido estelar. Se medirán los dos punteros, Villa Raquel y Quilmes en cancha de Ferroviario.

Así se ubican



La tabla de posiciones del torneo Oficial de Primera A cumplidas 11 fechas es la siguiente: Cambá Cuá 24 puntos, Sportivo 23, Sacachispas e Independiente 20, Empedrado, Lipton y Mandiyú 19, Ferroviario y Huracán 18, Boca Unidos y Mburucuyá 15, Montaña, Talleres y Yaguareté 8, Curupay 7 y Libertad 1.



Mientras que en la Primera B, así están ubicados disputadas ocho jornadas: Villa Raquel y Quilmes 17 puntos, San Jorge y San Marcos 14, Alvear y Robinson 11, Alumni 8, Barrio Quilmes 7, Rivadavia 4 y Peñarol 3.



San Jorge y Barrio Quilmes tienen su partido suspendido por agresión al árbitro Javier Cabrera. Al momento de la suspensión, el encuentro estaba 1 a 1 y transcurrieron 40 minutos del primer tiempo.

Programación



El programa de partidos correspondiente a la fecha 12 de la Primera A y la 9 de la Primera B es el siguiente:



Sábado 19



Cancha de Rivadavia: 14.00 Rivadavia vs. Peñarol (1ºB) y 16.00 Cambá Cuá vs. Sportivo (1ºA).



Cancha Ferroviario: 14.00 Villa Raquel vs. Quilmes (1ºB) y 16.00 Ferroviario vs. Sacachispas (1ºA).



Cancha de Alvear: 14.00 Robinson vs. Alumni (1ºB) y 16.00 Alvear vs. Barrio Quilmes (1ºB).



Cancha de Sportivo: 14.00 San Jorge vs. San Marcos (1ºB) y 16.00 Dr. Montaña vs. Independiente (1ºA).



Cancha de Mburucuyá: 15.30 Mburucuyá vs. Empedrado (1ºA).

Miércoles 23



Cancha de Rivadavia: 16.00 Mandiyú vs. Curupay (1ºA).



Cancha de Sportivo: 14.00 Yaguareté vs. Huracán (1ºA) y 16.00 Lipton vs. Talleres (1ºA).



Cancha de Boca Unidos: 16.00 Boca Unidos vs. Libertad (1ºA).