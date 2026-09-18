Regresa el Regional con una fecha clave

El Torneo Regional NEA de rugby ingresa en la recta final de la fase clasificatoria y tendrá partidos claves en el marco de la décimo tercera fecha que se jugará de forma completa este sábado.



Luego del fin de semana si competencia por el Torneo del Interior, el certamen regional busca a sus semifinalistas. El único puntero, Taraguy visitará a Aguará. El encuentro se jugará desde las 16 con el arbitraje de Joaquín Romero.



El Cuervo, que viene de empatar en el clásico frente a Aranduroga, sabe que un triunfo lo puede depositar de manera anticipada en las semifinales de la temporada.



El duelo de escoltas aparece como uno de los grandes atractivos de la jornada sabatina. Desde las 15.45, Aranduroga recibirá a Curne con el arbitraje de Marcos Kulig.



Los dos equipos llegan a este compromiso con 45 puntos y tienen la expectativa de dar el salto a la primera ubicación, además de asegurarse un lugar en las semifinales.



El clásico paraguayo también se presente como una gran propuesta. A partir de las 16.30, con arbitraje de Juan Zubieta, Curda será local de San José.



El duelo se presente como determinante por el cuarto lugar, última plaza que dará un lugar en las semifinales.



San Patricio, que buscará cortar una racha de cinco derrotas consecutivas, visitará a Regatas Resistencia con la obligación de alcanzar una victoria para mantener la ilusión de clasificar a fase de definición. El encuentro se disputará desde las 16 con arbitraje de Rodrigo Sauco.

Así se ubican



Cumplidas 12 fechas, las posiciones del Regional NEA 2026 están así: Taraguy 47 puntos, Aranduroga y Curne 45, Curda y San José 33, San Patricio 24, Aguará 19 y Regatas 16.



La etapa clasificatoria del torneo de primera división consta de 16 fechas. Los cuatro primeros avanzarán a las semifinales que se jugarán el 31 de octubre.