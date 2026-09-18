La AFA postergó el fallo por el reclamo de Vélez contra Boca en la Copa Argentina

La AFA postergó hasta el 22 de septiembre la resolución sobre el reclamo de Vélez contra Boca por la Copa Argentina. El Tribunal de Disciplina remitió el expediente al Comité Ejecutivo para definir el futuro del partido.

Vélez pidió que se le dé por ganado el encuentro y se le otorgue la clasificación a los cuartos de final. El reclamo surgió porque Boca incluyó a seis extranjeros en la planilla del partido disputado el pasado 2 de septiembre.

Según la reglamentación de los torneos de AFA, los equipos pueden incluir hasta cinco futbolistas extranjeros. Por ese motivo, Vélez considera que Boca incurrió en una alineación indebida y reclama una sanción deportiva.

Los argumentos de Boca

En la planilla del partido disputado en el estadio Mario Alberto Kempes figuraron Álvaro Montero, Leandro Lozano, Carlos Palacios, Sebastián Villa, Enner Valencia y Ángel Romero. El delantero paraguayo fue el único de los seis extranjeros que no ingresó durante el encuentro.

La defensa de Boca sostiene que se trató de un error administrativo y que no existió ventaja deportiva. Por eso considera que la sanción debería limitarse a una multa económica o un apercibimiento.

El club también toma como antecedente un caso reciente del fútbol femenino. En ese episodio, la AFA rechazó el reclamo de Lanús por una supuesta alineación indebida de Belgrano y mantuvo el resultado del partido.

Qué pasará con los cuartos de final

El partidoo de Racing por los cuartos ya está previsto para el domingo 27 de septiembre en el Gigante de Arroyito. Sin embargo, todavía resta definir si su rival será Boca o Vélez.

En la cancha, Boca avanzó después de empatar 0-0 y ganar por penales, pero queda en manos de la AFA determinar si finalmente ese resultado se mantiene.