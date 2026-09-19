La AFA confirmó los precios para la despedida de Lionel Messi de la Selección Argentina

La Asociación del Fútbol Argentino (AFA) confirmó este sábado los precios de las entradas para los tres amistosos que la Selección disputará durante la próxima fecha Fifa. El partido ante Benín, previsto para el 6 de octubre en el Monumental, será la despedida de Lionel Messi.

El primer encuentro será frente a Bolivia el 30 de septiembre, en el estadio Mario Alberto Kempes de Córdoba. Luego, la Selección recibirá a Burkina Faso el 3 de octubre y a Benín tres días después, ambos partidos en el estadio de River.

Los tres encuentros fueron considerados amistosos Clase A por la AFA. Esta condición permitirá que los futbolistas que tienen sanciones pendientes comiencen a cumplir sus fechas de suspensión durante estos partidos.

Entre los jugadores sancionados figuran Leandro Paredes, con diez fechas; Nahuel Molina, con siete; Roberto Ayala (cuerpo técnico) con tres; y Thiago Almada, con una.

La Selección también tendrá restricciones de público debido a la sanción impuesta por la Fifa tras los incidentes registrados durante el Mundial. El partido ante Bolivia tendrá un 50% de aforo permitido, mientras que la capacidad habilitada para el segundo encuentro quedó en suspenso.

Los precios de las entradas para la despedida de Lionel Messi. Argentina vs. Benín - Estadio Monumental

Popular $90.000

Menor a popular (3-10 años) $29.000

Platea Alta Sívori y Centenario $180.000

Platea Media Sívori y Centenario $320.000

Platea ALTA San Martín y Belgrano $320.000

Platea BAJA San Martín y Belgrano $450.000

Platea MEDIA San Martín y Belgrano $480.000

Argentina vs. Bolivia - Estadio Mario Alberto Kempes

Popular $90.000

Menor a popular (3-10 años) $25.000

Platea Gasparini $140.000

Platea Ardiles $170.000

Argentina vs. Burkina Faso - Estadio Monumental

Popular $90.000

Menor a popular (3-10 años) $29.000

Platea Alta Sívori y Centenario $180.000

Platea Media Sívori y Centenario $320.000

Platea ALTA San Martín y Belgrano $320.000

Platea BAJA San Martín y Belgrano $450.000

Platea MEDIA San Martín y Belgrano $480.000

La venta será exclusivamente por www.deportick.com.