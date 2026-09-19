Regatas superó con éxito su primera prueba de la pretemporada

En el inicio de los amistosos de pretemporada, Regatas Corrientes venció como visitante a Oberá Tenis Club (OTC) por 88 a 82.



El renovado plantel de Regatas mostró intensidad en su juego y buena efectividad en los tiros de tres puntos (anotó 13 en total). Su máximo anotador fue Fausto Ruesga con 24 puntos, uno de los nuevos jugadores que tiene el plantel correntino. El máximo anotador de OTC fue Víctor Fernández, exbase de San Martín, con 22 puntos.



El equipo visitante se adueñó del primer parcial 20 a 16, y luego mostró su mejor rendimiento del encuentro en el segundo periodo, cerrando el primer tiempo 55 a 36. En el tercer capítulo comenzó la reacción de OTC para achicar la brecha pero con el Fantasma todavía arriba en el marcador: 67 a 59.



En un cierre muy ajustado, donde llegaron a estar empatados en 78 a falta de tres minutos, Regatas logró cerrarlo mejor y se quedó con el triunfo 88 a 82.



Los dirigidos por Martín Villagrán saltaron a la cancha con Sebastián Orresta, Iván Gramajo (el único jugador que quedó de la pasada temporada), José Montero, Ruesga y Roberto Acuña. Desde el banco tuvieron su estreno el venezolano Elián Centeno, el estadounidense Keith Stone, además de Francisco Farabello. También vieron acción entre los juveniles, Francisco Ferraro y Viktor Bender.



La preparación de Regatas continuará este sábado, desde las 21, nuevamente frente a OTC pero en Posadas y seguirá el miércoles 23 cuando enfrente a Comunicaciones de Mercedes en Saladas, en tanto que el sábado 26 enfrentará a La Unión de Formosa en cancha de San Martín.



Regatas debutará en la Liga Nacional de Básquetbol el viernes 2 de octubre cuando recibirá a Instituto de Córdoba. El lunes 5 visitará a Ferro Carril Oeste y luego viajará a Loja, Ecuador, para disputar el Grupo B de la Liga Sudamericana.



En el certamen internacional, el Fantasma debutará el viernes 9 cuando enfrentará a Nacional de Montevideo, al día siguiente se medirá frente al local Jorge Guzmán y el domingo 11 cerrará este grupo frente a Corinthians.



