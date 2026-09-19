Pasó la quinta fecha y el certamen Oficial quedó con dos punteros

Córdoba y Regatas siguen con puntaje ideal se mantienen al tope de las posiciones en el Torneo Oficial de primera división del básquetbol capitalino al completarse la quinta fecha.



En el duelo de punteros, Regatas venció a Pingüinos 79 a 70 y lo bajó de la primera ubicación. El Fantasma marcó la diferencia en los tres primeros cuartos (64 a 50) y después aguantó la reacción del rival.



Viktor Bender con 22 puntos y Alan Ledesma con 12 fueron los goleadores en el Fantasma, mientras que en el elenco de la banda negra los principales anotadores fueron Julián Marín (20) y Lucas Estigarribia (14).



En un ajustado y cambiante encuentro, Córdoba le ganó a El Tala 72 a 69 para seguir en lo más alto de las posiciones. Luego de un cuarto inicial equilibrado en 18, Córdoba se impuso en el segundo parcial 35 a 13, mientras que El Tala se llevó el tercero 22 a 9.



Mauro Gauna Badaró con 18 puntos fue el referente ofensivo en el equipo que dirige Gustavo Vega, mientras que Leonardo Rodríguez con 17 lo fue en el equipo del barrio La Rosada.



Por su parte, Sportivo volvió al triunfo y le ganó a Alvear 69 a 66 con 21 puntos de Gabriel Bernechea. Con esta resultado, el albiverde se mantiene entre los cuatro mejores del certamen.



Un claro triunfo logró Colón sobre Juventus 87 a 65. Los principales goleadores en el equipo ganador fueron Cristián Ojeda con 20 puntos y Blas Fornies con 13, mientras que en el granate se destacó Gonzalo Cotto Oria con 13.



Además, con Lautaro Gorostegui y Uriel García que anotaron 11 puntos cada uno, Alvear triunfó sobre Hércules 63 a 49.



Mientras que San Martín no tuvo problemas y le ganó a Don Bosco 89 a 34. En el Rojinegro, con 11 puntos cada uno, se destacaron en el ataque Franco Aguerre, Augusto Cardozo, Juan Gutiérrez Limerutti y Matías Fernández.

Así se ubican



Cumplidas cinco fechas, las posiciones en el Torneo Oficial que organiza la Asociación de Básquetbol de la Ciudad de Corrientes (Abcc) quedaron de esta manera: Córdoba y Regatas 10 puntos, Pingüinos y Sportivo 9, Colón y San Martín 8, Hércules y Juventus 7, Alvear y El Tala 6, Don Bosco y 1536 Viviendas 5.

Lo que viene



La sexta fecha contempla estos encuentros: Juventus vs. Regatas, Sportivo vs. Hércules, Córdoba vs. Alvear, Pingüinos vs. El Tala, San Martín vs. Colón y Don Bosco vs. 1536 Viviendas.