Gran triunfo de Nordeste en Neuquén

En el marco de la segunda fecha del Campeonato Argentino Juvenil M17, el seleccionado de la Unión de Rugby del Nordeste (Urne) venció como visitante a Alto Valle 31 a 28.



El encuentro se jugó este sábado en cancha del Neuquén Rugby Club y correspondió a la Zona 3 de Ascenso.



Con este triunfo, Nordeste quedó al tope de las posiciones a la espera del encuentro que este domingo disputarán Entrerriana y Austral. El seleccionado de Entre Ríos empató en la primera fecha, también como local, frente a Nordeste y en el caso de conseguir un triunfo le dará alcance en la cima de las posiciones.



La tercera fecha del Argentino Juvenil se jugará el 17 de octubre. En la oportunidad, Nordeste será local de Austral y Alto Valle recibirá a Entrerriana. Los dos primeros del grupo avanzarán a las semifinales por el ascenso a la Zona Campeonato.



La etapa Concentra que se jugará en San Miguel de Tucumán con las semifinales el 11 de noviembre y las finales el 15 de noviembre.



Nordeste se presentó en Neuquén con este plantel: Agustín Acosta, Santiago Arnaudin, Felipe Arnica, Francisco Autcher, Joaquín Cocomarola, Diego Corrales, Ilario De Belaustegui, Francesco Filliponi, Ignacio Gándara, Salvador García, Elías Gnus y Gonzalo Insaurralde.



La delegación se completó con Ezequiel Lencina, Julián Miño, Juan Moreyra, Matheo Normandini, Juan Piatti, Lisando Piragine, Juan Sobrado, Justo Taboada, Lautaro Vargas, Francisco Velar y Joaquín Zapata.



El cuerpo técnico de Nordeste lo lidera Genaro Carrió.