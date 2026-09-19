Argentina sacó boleto al Mundial con el aporte de Germán Gómez

La Selección Argentina de vóley masculino, con la participación del correntino Germán Gómez, derrotó a Bolivia por 3-0, con parciales de 25-17, 25-15, 25-21, y de esta manera selló la clasificación al Mundial del próximo año en Polonia.



Este domingo, desde las 10, será la final del Sudamericano que se disputa en Río de Janeiro contra Brasil y en el mano a mano estará en juego una plaza olímpica para Los Ángeles 2028.



En el triunfo frente a Bolivia de este sábado, el equipo argentino tuvo como principal goleador a Agustín Loser con 11 puntos, mientras que Gómez aportó 5.



Después de un comienzo parejo, contras de Kukartsev y Armoa y un ace de Zerba alejaron a la Selección 15-11. Loser continuó en gran nivel por el centro para que Argentina estire la diferencia a 17-12. De ahí en adelante fue todo de Argentina, que trabajó bien desde el saque y lo ganó 25-17 tras un bloqueo de Vicentín.



En el segundo set, Loser, Vicentín y Kukartsev fueron protagonistas para que Argentina empiece arriba 9-5. Más tarde, el bloqueo argentino continuó en gran nivel y así mejoró la diferencia a 13-6 y errores del equipo boliviano sellaron el 16-7. Los dirigidos por Horacio Dileo dominaron el desarrollo y resolvieron el triunfo 25-15.



Para el tercer capítulo, Argentina dejó a Sánchez, Gómez, Palonsky, Díaz e ingresó Gallego. Con un buen inicio del rosarino Díaz, la Selección sacó ventaja de 8-5 y la mejoró a 13-7 con Sánchez distribuyendo bien en el armado. También entraron Ramos y Martínez y la historia no cambió. Finalmente y a pesar de cierta irregularidad en el cierre, Argentina lo definió 25-21 con un toque de Sánchez.



La gran final del Sudamericano será este domingo. Se jugará el clásico frente a Brasil en la búsqueda del título y de la clasificación olímpica.



Los dos equipos llegan invictos a la definición después de vencer a Venezuela, Chile, Colombia y Bolivia. En todos los partidos, vio acción Gómez, siendo titular en el juego contra el elenco chileno.



