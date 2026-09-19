Boca Unidos igualó con Defensores de Vilelas y quedó en la cima de su grupo

La falta de eficacia para concretar las situaciones de gol, privaron a Boca Unidos de cerrar la primera etapa de la Reválida del Torneo Federal A con un triunfo.



En el marco de la novena fecha, en la capital correntina, Boca Unidos y Defensores de Vilelas igualaron en 3 tantos. El equipo correntino comenzó perdiendo el partido, pasó a ganar 3 a 1 pero no pudo sostener la ventaja.



Con el empate, sumado a la derrota 1 a 0 de Gimnasia de Concepción del Uruguay en su visita a Sportivo Las Parejas, Boca Unidos quedó al tope de las posiciones en la Zona A de la Reválida y ahora deberá aguardar para conocer su rival en el primer cruce eliminatorio camino al ascenso. En tanto que Defensores quedó entre los cinco primeros del grupo y también clasificó para la segunda etapa de la Reválida.



En el complejo Leoncio Benítez, Boca Unidos y Defensores de Vilelas protagonizaron un entretenido partido que terminó con 6 goles. La cifra pudo haber sido más grande, si el equipo correntino hubiera tenido mayor certeza a la hora de concretar las numerosas situaciones que generó en el segundo tiempo.



Defensores se adelantó en el marcador a los 3 minutos con un cabezazo de Jorge Turraca.



La paridad llegó a los 11 con una gran combinación entre Mariano Miño (regresó a la titularidad), Ramón Piedrabuena y Kevin Fernández.



Miño habilitó en profundidad a Piedrabuena, el delantero tiró el centro atrás y Fernández mandó la pelota al fondo del arco.



Boca Unidos dio vuelta el marcador a los 41 minutos gracias a una jugada que involucró a los mismos protagonistas.



Miño realizó un preciso pase que dejó a Piedrabuena mano a mano con Leandro Ledesma. El delantero eludió al arquero pero recibió una falta, sin embargo la pelota le quedó a Fernández que aprovechó para marcar el segundo gol de su cuenta personal.



En el cierre de la etapa inicial, el equipo correntino amplió la ventaja. Esta vez Martín Ojeda (otro que volvió a la titularidad) habilitó a Piedrabuena y el mercedeño se encargó de definir para poner el 3 a 1.



El segundo tiempo fue un partido de ida y vuelta. El elenco local tuvo varias situaciones para convertir, incluso con el arquero ya superado, pero falló una y otra vez, y lo pagó.



A los 12 minutos, Gustavo Carballo aprovechó que un defensor boquense no salió a tiempo después de un centro, y descontó.



A los 28, un perfecto centro cayó al punto del penal y Carballo, esta vez de cabeza, estableció el 3 a 3.



Boca Unidos, que en la temporada no le pudo ganar a Defensores en tres enfrentamientos, siguió yendo al ataque, generó varias situaciones para desnivelar pero no estuvo efectivo y debió conformarse con la paridad.



Ahora habrá dos semanas sin competencia para los equipos que clasificaron de la Reválida a la espera de la primera ronda “mata - mata”.

Los once de Boca Unidos



Boca Unidos presentó la siguiente formación titular frente a Defensores de Vilelas: Luis Ojeda; Elías González, Joaquín Siguel, Ataliva Schweizer y Santiago Pavón; Martín Ojeda, Tiago Villanueva, Mariano Miño y Kevin Fernández; Ramón Piedrabuena y Agustín Alfano.



Después ingresaron Lisandro Ramírez, Leandro Gómez, Facundo Benítez y Diego Sánchez Paredes.