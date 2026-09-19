Mandiyú y Huracán Corrientes protagonizarán un juego clave

El duelo entre los equipos capitalinos de Mandiyú y Huracán Corrientes, aparece determinante pensando en el clasificación para la siguiente ronda del Regional Federal Amateur.



El encuentro, que corresponde a la cuarta fecha, primera de las revanchas, de la Zona 5 de la Región Litoral Norte, se jugará este domingo desde las 16 en cancha de Huracán Corrientes con localía para Mandiyú.



Los capitalinos tienen 4 puntos y comparten la segunda ubicación del grupo. En la primera rueda, con localía para el azulgrana, empataron sin abrir el marcador pero hoy necesitan la victoria para aumentar las posibilidaes de clasificar en las dos fechas resantes.



El líder del grupo con 7 puntos, Huracán de Goya, que viene de golear a Mandiyú 3 a 0, será local de Unión de Bella Vista con la intención de dar otro paso camino a la segunda fase. El partido dará inicio a las 16.



En cancha de Boca Unidos, pero ya por la Zona 6, se presentará Lipton para recibir a San Lorenzo de Monte Caseros desde las 15.



El conjunto capitalino está tercero en su zona, fuera de la zona de clasificación, pero enfrentará a un rival directo, por lo tanto los puntos en juego son vitales.



La campaña de Lipton es particular. Empató los tres partidos que disputó en el torneo. No pudo marcar goles, pero tampoco los recibió.



Mientras que Sportivo Santa Lucía, puntero de la zona, será local de Sportivo Surubí desde las 16.

Programación



Los partidos que se jugarán este domingo en los grupos del Regional Federal Amateur donde hay equipos correntinos son:



Zona 5



16.00 Huracán de Goya vs. Unión de Bella Vista (Ricardo Acevey).



16.00 Mandiyú vs. Huracán Corrientes (Nicolás Rodríguez).



Zona 6



15.00 (En cancha de Boca Unidos) Lipton vs. San Lorenzo de Monte Caseros (Cristian Soler)



16.00 Sportivo Santa Lucía vs. Sportivo Surubí (Anahí Chaves).