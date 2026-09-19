Maxi Meza le dio el triunfo a Independiente

Independiente tuvo un breve pasaje de buen fútbol en el segundo tiempo que le fue suficiente para remontar en pocos minutos y llevarse tres puntos de oro de Santa Fe, en un triunfo por 2-1 ante Unión por la décima fecha del Torneo Clausura 2026.



En un partido disputado en el estadio 15 de Abril, el local había comenzado en ventaja con gol del atacante Marcelo Estigarribia en el cuarto minuto del segundo tiempo, pero el tanto en contra del defensor Juan Pintado y el gol del volante correntino Maximiliano Meza, a los 6 y 11 del complemento, sentenciaron el encuentro.



La victoria afirma al Rojo en zona de clasificación con 17 unidades, mientras que el equipo de Leonardo Madelón cayó de los puestos de clasificación y cosechó su segunda derrota seguida, que lo deja noveno en el grupo, con 13 unidades.



Los goles llegaron en el segundo tiempo. El local abrió el marcador en el cuarto minuto, con un córner al punto del penal que, luego de un cabezazo, fue punteado por Mosqueira para que le quede a Estigarribia, que definió desde el piso para marcar el 1-0.



Solo dos minutos después, el carrilero Leonardo Godoy llegó hasta el fondo por el costado derecho y pinchó un centro pasado, para que Montiel cabecee una pelota que se desvió en el lateral Juan Pintado y marcó el empate.



A los 11, el correntino Maxi Meza avanzó desde la izquierda hacia el medio y, cuando llegó a la medialuna, sacó un derechazo bajo al primer palo, que superó a Mansilla y se convirtió en el 2-1.



En la próxima fecha, los dirigidos por Jadson Viera jugarán de local ante Instituto, el viernes 2 de octubre desde las 19:15, con el “Tatengue” visitando a Boca el domingo 4, al mismo horario.