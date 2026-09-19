Taraguy ganó en Formosa y es el primer semifinalista

El Torneo Regional NEA 2026 de rugby tiene a su primer semifinalista confirmado: Taraguy. El equipo correntino ganó en Formosa y de forma anticipada, quedan tres fechas por disputarse en la fase de grupo, se aseguró un lugar en la definición del certamen de primera división.



Aranduroga, le ganó sobre la hora el duelo de escoltas a Curne y quedó muy cerca de clasificar a semis.



Por su parte, San Patricio sumó su sexta derrota consecutiva y prácticamente quedó sin chances de llega a la definición.



Este sábado se jugó en forma completa la décimo tercera fecha, cuarta de la segunda fase, con resultados importantes.



Taraguy no dejó dudas y le ganó como visitante a Aguará 30 a 13. Sumó cinco puntos (bonus ofensivo) para afirmarse en la primera ubicación y asegurarse un lugar en las semifinales.



En un partido cambiante, Aranduroga le ganó en la última acción del juego a Curne 34 a 32 en el duelo de escoltas, que ahora quedó en poder del elenco correntino.



En el primer tiempo, Aranduroga se impuso 13 a 12. En el complemento llegó la reacción visitante, Curne se adelantó 25 a 13 y 30 a 20. Pero el elenco local, en 5 minutos logró dos tries convertidos, dio vuelta el marcador y de llevó un valioso triunfo.



Por su parte, San Patricio sumó su sexta derrota consecutiva y prácticamente se despidió de la posibilidad de llegar a las semifinales. El equipo santo perdió en su visita a Regatas Resistencia 33 a 17.



Además, en el clásico paraguayo San José y Curda igualaron en 20 puntos.



Las posiciones, cumplidas 13 fechas, quedaron de esta manera: Taraguy 52 puntos, Aranduroga 49, Curne 46, San José y Curda 35, San Patricio 24, Regatas 21 y Aguará 19.



La décimo cuarta fecha, prevista para el 3 y 4 de octubre contempla estos encuentros: Taraguy - Curda, San José - Aranduroga, Curne - Regatas y San Patricio - Aguará