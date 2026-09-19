Huracán venció a River y cortó la racha de Ponzio

Huracán se impuso de visitante ante River por 2 a 1 por la décima fecha en la Zona B del Torneo Clausura, cortándole la racha que tenía de tres triunfos al hilo desde que asumió Leonardo Ponzio, en tanto que los comandados por Diego Martínez sumaron su segunda victoria seguida y llevan cinco encuentros sin perder.



Los goles para que el “Globo” le ganara al “Millonario” fueron de Óscar Cortéz a los 9 minutos del partido, tras un centro desde la izquierda que se metió en el arco de Santiago Beltrán, y Lucas Blondel a los 35 del complemento con un remate desde fuera del área; mientras que Tomás Galván descontó para el equipo de Núñez con un remate desde la media luna del área.



En un partido entretenido, el Globo golpeó de entrada con un gol a los 9 minutos de juego luego de un tiro libre ejecutado por el colombiano Oscar Cortés. La pelota cayó en el corazón del área, picó y se metió pegada al palo izquierdo de Santiago Beltrán. En ese primer tiempo, River perdió a dos piezas claves por lesión: Thiago Almada y Tobías Andrada.



Mientras el arquero visitante, Hernán Galíndez, se convertía en figura y le ahogaba el empate a Ángel Correa, a los 20 minutos de la segunda etapa llegó el empate del Millonario a través de un golazo desde afuera del área de Tomás Galván. Esa acción le sirvió al local para ir en busca de la victoria.



Sin embargo, a los 35 minutos, un descuido en el fondo de River dejó solo a Lucas Blondel, quien se encaminó al arco y sacó un disparo rasante que se metió junto al poste derecho de Beltrán para el 2-1 de Huracán. El resultado no se modificó y los de Parque Patricios celebraron una victoria trascendental que lo ubican terceros en la Zona B, con 16 puntos. Por su parte, los de Núñez quedaron con 13 unidades en el noveno puesto de la tabla.



En la próxima fecha, a disputarse luego de la fecha FIFA, River visitará el miércoles 7 de octubre a Sarmiento de Junín y Huracán recibirá el sábado 3/10 a Aldosivi por la jornada 11 del Clausura.

Lesionados



Thiago Almada y Tobías Andrada encendieron las alarmas en River y en la Selección Argentina. Los futbolistas convocados por Lionel Scaloni para los amistosos ante Bolivia, Benín y Burkina Faso, se retiraron del partido ante Huracán en el primer tiempo con distintas molestias físicas.



Almada sintió un dolor en el cuádriceps de la pierna derecha tras un pase para Sebastián Driussi en el sector derecho. En ese momento, el surgido de las inferiores de Vélez le hizo gestos al banco para que comience a prepararse Lucas Beltrán, quien posteriormente lo reemplazó.



Andrada, por su parte, pidió el cambio a los 35 minutos del primer derecho por una lesión en el aductor derecho. Fue sustituido por Mauro Arambarri y se lo vio en el banco de suplentes con hielo en la zona y con algunas lágrimas en su rostro.





