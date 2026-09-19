Victoria Caballero logró la medalla de plata en los Suramericanos

La correntina Victoria Caballero alcanzó la medalla de plata en los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026 junto al seleccionado argentino femenino de vóley.

La jugadora correntina de 22 años logró la semana pasada el subcampeonato en el Torneo Sudamericano junto a Las Panteras. Con esa producción en Brasil, Argentina se clasificó para el Mundial de Estados Unidos y Canadá del próximo año y los Juegos Panamericanos Lima 2027.

Con la presencia de Caballero en el podio, Corrientes sumó su segunda medalla en los Suramericanos. La primera fue de bronce y la logró Leonardo Godoy junto al equipo argentino de adiestramiento ecuestre.

La jornada final del vóley femenino fue este sábado con un marco espectacular en cancha de Newell´s. Argentina derrotó a Colombia por 3-0, con parciales de 25-17, 25-20 y 25-20, y se quedó con la medalla plateada en los Juegos Suramericanos. Julieta Ruelli, máxima anotadora con 19 puntos, mientras que Caballero fue la líbero del elenco albiceleste.



En un duelo que estaban obligadas a ganar para asegurar una medalla, Las Panteras dominaron el desarrollo tanto en el primer y segundo parcial con un juego más sólido en ataque y bloqueo para adelantarse por 25-17 y 25-20, respectivamente.



Si bien en el tercero Colombia fue protagonista en el comienzo, Argentina recuperó contundencia en su juego y terminó resolviendo el triunfo con tranquilidad por 25-20 para desatar el festejo de medalla en Rosario.



Chile, único invicto de la competencia se quedó con la medalla de oro, mientras que Colombia ganó el bronce.