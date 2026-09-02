La Provincia financiará la primera cancha de hockey en Mburucuyá

El intendente de Mburucuyá, Edgar Galarza Florentín, confirmó el inicio de los estudios técnicos para la construcción de la primera cancha de hockey de la localidad.

El proyecto, aprobado por el gobernador Juan Pablo Valdés, será ejecutado por el Instituto de Viviendas de Corrientes (Invico) y financiado íntegramente por el Estado provincial.

La nueva infraestructura estará emplazada en el polideportivo municipal y contará con piso de parquet, vestuarios, tribunas e iluminación.

Gestión, financiamiento provincial y ubicación

La obra responde a una demanda histórica de la comunidad y consolida la política deportiva local.

El emprendimiento será financiado en su totalidad por las arcas provinciales, sin generar costo ni deuda para el municipio.

Se levantará en el polideportivo municipal, a 200 metros del balneario local, integrándose al circuito de atractivos turísticos de Mburucuyá.

Características de la obra y desarrollo del deporte

El nuevo espacio potenciará el trabajo que la comuna viene realizando en categorías infantiles.

La obra sobre la estructura techada existente incluirá piso de parquet, cerramiento perimetral, sistema de iluminación, sanitarios, vestuarios y tribunas.

La gestión municipal ya puso en marcha la escuela comunal de hockey infantil, que entrena en el predio del polideportivo. El predio formaliza un pedido impulsado desde hace varios años por deportistas y familias mburucuyanas.