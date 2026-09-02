Boca negocia el traspaso del correntino Kevin Zenón: lo buscan desde México

El correntino Kevin Zenón podría dejar Boca y continuar su carrera en Atlas de México. El conjunto norteamericano negocia con el Xeneize por el mediocampista y aceleran las conversaciones antes del cierre del mercado de pases.

Primera oferta y la postura de Boca

Las próximas horas serán determinantes para definir el futuro del futbolista correntino, que llegó a Boca en 2024 desde Unión. En primera instancia, Atlas presentó una oferta alrededor de un préstamo con opción de compra.

Sin embargo, Boca rechazó esa alternativa porque pretende que cualquier cesión incluya una obligación de compra. Ante esa postura, el equipo dirigido por Hernán Crespo no se bajó de las negociaciones y evalúa alternativas para cambiar su primer ofrecimiento.

Presente: pocos minutos y sin regularidad

Zenón llegó a Boca en enero de 2024, cuando el club pagó 3,5 millones de dólares por el 80% de su pase. De buen arranque en sus primeros meses, el correntino perdió terreno con los cambios de técnico y la falta de regularidad.

Ahora, con el nuevo ciclo de Rodolfo "Vasco" Arruabarrena, Zenón aparecía entre los futbolistas que el cuerpo técnico buscaba recuperar dentro del plantel. No obstante, pese a las intenciones iniciales, apenas le dieron minutos durante el semestre.

Con información de TyC Sports.



