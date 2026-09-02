Deporte e inclusión: Corrientes define sus representantes para los Juegos Evita

La capital correntina será sede de la instancia provincial de los Torneos Interescolares los días 4 y 5 de septiembre, reuniendo a más de 500 deportistas de seis zonas de la provincia.

Las competencias se desarrollarán en las instalaciones del CEF N.° 17 e incluirán disciplinas convencionales y adaptadas.

Los estudiantes que resulten ganadores obtendrán la clasificación oficial para representar a Corrientes en los Juegos Deportivos Nacionales Evita.

Sede, cronograma y pasaje a la instancia nacional

El certamen reunirá a las promesas deportivas de toda la provincia tras superar las etapas preliminares.

Los competidores llegaron a esta fase tras superar las etapas local y zonal, y buscarán la plaza para integrar la delegación correntina en los Juegos Nacionales Evita.

Desde la Provincia destacan el alcance geográfico del certamen, pues participan representaciones de seis zonas provinciales, sumando a más de 500 alumnos junto a docentes y entrenadores.

Durante el 4 y 5 de septiembre las actividades competitivas se realizarán en las instalaciones del Centro de Educación Física (CEF) N.º 17, desde las 11.

Disciplinas en competencia y apuesta a la inclusión

La grilla deportiva abarcará un amplio abanico de modalidades tradicionales y adaptadas.

Deportes convencionales: atletismo tradicional, básquet 3x3, natación y triatlón.

Deporte adaptado: la jornada tendrá un pilar inclusivo con pruebas de atletismo adaptado, natación adaptada, boccia, tenis de mesa, básquet en silla de ruedas, vóley sentado y powerlifting.

El evento apunta a consolidar espacios de igualdad de oportunidades, esfuerzo colectivo y camaradería entre las distintas comunidades educativas de la provincia.