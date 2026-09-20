Qué dijo Scaloni sobre su continuidad frente a la Selección Nacional

En la previa a la fecha Fifa en la que la Selección Argentina jugará tres amistosos y despedirá nada menos que a Lionel Messi, Lionel Scaloni rompió el silencio y por primera vez se refirió a su continuidad en el cargo. "Lo intentaremos, estemos nosotros o no", dijo en diálogo con el canal asiático MiGu. Además, contó que le hubiese encantado dirigir al 10 cuando era más joven, se refirió al Mundial 2026 y habló sobre lo que viene: "A partir de ahora se abre un paréntesis, vamos a darle oportunidad a eso", dijo respecto a la irrupción de nuevos jugadores.

A la espera de su arribo a Buenos Aires, las palabras del hombre de Pujato le abrieron la puerta a la prolongación de un ciclo exitosísimo que ya lleva ocho años. Si bien en ningún momento aseguró que iba a seguir, y hasta le restó importancia a la decisión, la manera en la que habló sobre el futuro de la celeste y blanca hace pensar que continuará al mando.

"Realmente lo merecen, esa es nuestra intención en los partidos que vienen: darles la oportunidad a chicos que puedan sumarse a nuestra idea de juego. Ahora se abre un parentésis importante, lindo, una época para poder confiar en estos chicos que están llamando a la puerta. Siempre digo que la edad no es sinónimo de nada, se quedarán o vendrán nuevos siempre y cuando rindan en sus equipos y nosotros consideremos que tengan que estar, pero nuestra primera intención es darle oportunidad a todo el mundo que pueda seguir jugando con nuestra camiseta", dijo sobre las nuevas convocatorias que se imponen. Sin dar más pistas, su explicación hace pensar que el recambio se dará con él en el banco de los suplentes.

Scaloni incluso se permitió hacer una analogía entre lo que se viene y lo que pasó luego del último título logrado hace dos años en Estados Unidos. "Después de la Copa América 2024 yo también tuve un pensamiento de que iba a ser duro lo que se venía, porque después de ganar todo y faltando dos años para el Mundial, generaba cierta duda lo que venía. Y volver a aquello, sentir que se podía serguir compitiendo y la verdad, se podía”, explicó.

Y, ahora con el foco en el postMundial, agregó: “Cuando terminó la final, más allá de ganarla o perderla, no es por eso, a partir de ahora se abre un paréntesis, vamos a darle oportunidad a eso. No digo repetir los títulos, a nivel de contagio del equipo, que la gente se sienta identificada, pero es difícil conseguirlo. No va a ser fácil repetir algo así. La gente se identificó con esta selección, que da miedo. Miedo en el buen sentido. Yo pienso que es difícil intentarlo, no digo que va a ser fácil. Como entrenador, como jefe de grupo hay que saber que va a ser difícil. Lógicamente, lo intentaremos, estemos o no estemos nosotros. No es lo importante”.

Scaloni y el Mundial 2026 de Argentina: "Esta vez llegamos con lo justo"

A dos meses de la derrota ante España, Scaloni hizo un breve análisis de la forma del plantel en Estados Unidos en comparación con Qatar, y explicó: "Al Mundial anterior llegamos mucho mejor, con el 95% de los jugadores normales, esta vez llegamos con lo justo. Experimenté otra faceta, no teníamos jugadores al 100 por 100, pero confiamos en ellos. Tomamos decisiones mucho más difíciles que en el anterior".

“Tuvimos que tomar decisiones relacionadas a lo que los queríamos a los chicos, que lo que nos decían era verdad, tener confianza en ellos. Confianza en gente que te dio todo en estos 8 años. Las personas son más importantes que el jugador de fútbol”. En esa línea, aseguró: "Todos los que jugaron fue porque se lo ganaron. De cara a lo que viene vamos a intentar meter a jóvenes, porque realmente lo merecen".

Además, resaltó el espíritu del equipo de nunca darse por vencido, en un certamen en el que todas las instancias decisivas las sorteó dramáticamente. "El de Egipto y el de Inglaterra, para la mayoría, fueron partidos bárbaros, disfrutaron todos. Nunca bajamos los brazos, ese es el mejor mensaje que podíamos dejar. Esta camiseta no es para cualquiera. Todos son grandes jugadores, se potencian. Si no hicieron un gran año, después hicieron un gran Mundial. Se sienten cómodos, es un plus, hay una energía positiva", manifestó en su primera entrevista desde el Mundial.

Por último, se refirió a la final ante España y resaltó: "Somos pueblos hermanos. No porque tres o cuatro salgan a decir cosas se debe empañar esto. Yo vivo allá y hasta hubo gente que quería que ganáramos nosotros. La gente salió a festejar un subcampeonato, un segundo puesto. Es un triunfo en sí mismo, ganamos todos con esto. Ojalá las próximas generaciones sigan así".

Las palabras de Scaloni para Messi: "Es único"

En la víspera del último partido en el que lo dirigirá en la Selección Argentina (el 6 de octubre ante Benin, en el Monumental), Scaloni elogió nuevamente al 10 y confesó que, si bien la versión de Messi que dirigió fue brillante y le dio muchísimo, habría querido tenerlo en su juventud. “El Messi de 22, 23 años fue un futbolista único. Con nosotros también jugó bien, pero a mí me habría gustado tenerlo cuando era joven. Era único, es único. Se sintió cómodo con nosotros. Pusimos todo a disposición de lo que teníamos para que él y todos se sintieran cómodos”, dijo el DT.

TyC