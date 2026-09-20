Corrientes: más de 70 pilotos compiten en el trazado callejero de Santa Catalina

Tras varios años de ausencia, este domingo la ciudad de Corrientes volvió a ser sede de una competencia de karting con la disputa del Gran Premio "Ciudad de Corrientes" en el barrio Santa Catalina. Las actividades del sábado fueron suspendidas por las condiciones climáticas desfavorables.

Organizado por la Municipalidad junto a firmas del sector, el evento se desarrolla durante este domingo en un circuito callejero de 650 metros preparado sobre la avenida Nini Flores, convocando a más de 70 corredores de la región y del exterior en una propuesta de entrada libre que impulsó el turismo y el deporte local.

Regreso del deporte motor y dinamización turística

La iniciativa municipal reimpulsó la disciplina en la capital provincia. La competencia fue promovida por la Secretaría de Turismo y Deportes comunal, conjuntamente con Matu Autocenter y ADB Competición.

El secretario de Turismo y Deportes, José Sand, remarcó que el evento respondió a las directivas del intendente Claudio Polich para consolidar a Corrientes como destino turístico a través del deporte, atrayendo a pilotos, equipos técnicos y familias de distintas provincias y del sur de Brasil.

Matías Hidalgo, parte del equipo organizador, destacó la respuesta de más de 70 competidores preinscriptos y la gran expectativa generada por correr en la ciudad.

Circuito, seguridad y cuadro de categorías

El trazado fue acondicionado especialmente sobre la vía pública para garantizar el espectáculo y el resguardo de los participantes.

Se montó sobre la avenida Nini Flores (entre Millán Medina y Juancito el Peregrino), equipado con chicanas reductoras de velocidad e inspectores de tránsito para ordenar el flujo vehicular del barrio.

Entre los corredores destacados figuró el correntino Alejo Moragues, de 11 años, quien realizó su debut en un circuito callejero dentro de la categoría 110cc Escuela.

La actividad debía iniciar el sábado con pruebas libres pero la lluvia hizo que se suspendieran.

En tanto que este domingo se realizaron las pruebas clasificatorias, series y mangas finales de las distintas divisionales.

Compitieron las divisionales 4-5 años (demostración), Yamaha, Principiantes, 110cc Escuela, 150cc Damas (160, 175 y 195 kg), Veteranos (180 kg) y Pro Kart (185 kg y F-400).