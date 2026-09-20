Regatas cayó en su segundo amistoso de pretemporada

El Centro de Alto Rendimiento Deportivo de Posadas fue el escenario para la segunda presentación de Regatas Corrientes en el marco de su pretemporada para la Liga Nacional de Básquetbol y la Liga Sudamericana. El sábado, con un gran marco de público, el Fantasma perdió frente a Oberá Tenis Club (OTC) 91 a 85.

En el equipo Fantasma se destacó Fausto Ruesga con 21 puntos, mientras que en el elenco misionero lo hizo Jonatan Torresi con 14.

El equipo dirigido por Fabio Demti dominó el primer tiempo (46 a 32) y marcó la diferencia con mayor fluidez y efectividad. Torresi, Brocal y Vorhees fueron las principales vías de ataque, con una defensa sólida para incomodar al rival.

En el cierre, Regatas, dirigido por Martín Villagrán reaccionó de la mano de Ruesga y llegó a quedar a 4 puntos, pero OTC aprovechó las contras, aceleró en los minutos finales y selló el triunfo.

Al igual de lo sucedido el viernes en Oberá, en el triunfo de Regatas, Villarán utilizó una amplia rotación del plantel para que todos los jugadores puedan sumar minutos de juego.

Ahora, Regatas enfrentará a Comunicaciones de Mercedes este miércoles en Saladas, mientras que el sábado 26, recibirá en la capital correntina a La Unión de Fomosa.

Regatas Corrientes debutará en la Liga Nacional el viernes 2 de octubre frente a Instituto de Córdoba en el Fortín Rojinegro. Después visitará a Ferro Carril Oeste el 5 y desde el 9 disputará la Zona B de la Liga Sudamericana en Loja, Ecuador.