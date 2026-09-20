Boca se quedó con el clásico frente a San Lorenzo

Boca, que fue amplio dominador del partido, le ganó sin problemas por 2 a 0 a San Lorenzo en su visita al estadio Pedro Bidegain y alcanzó 14 partidos sin perder. Bajo un diluvio en el Pedro Bidegain, el Ciclón jugó una hora con un futbolista menos por la expulsión de Manuel Insaurralde a los 30 minutos del primer tiempo.

A los 12 minutos de la segunda etapa, el lateral Leandro Lozano convirtió la apertura del marcador para los dirigidos por Rodolfo Arruabarrena mientras que el uruguayo Miguel Merentiel estiró la ventaja a los 27 del complemento.

San Lorenzo, por su parte, no pudo ganar ninguno de los clásicos que disputó en el torneo, con derrotas ante Huracán y Boca y un amargo empate ante Independiente.

El cuadro visitante impuso las condiciones en el desarrollo desde el arranque: monopolizó la posesión de la pelota ―llegó a estar con un 78% a favor― ante un San Lorenzo que se resguardó en su propio campo con una línea de cinco defensores. Ante la imposibilidad de sacar contragolpes, el Ciclón resistió las arremetidas de Boca, que buscó de forma constante con centros desde los costados, algo que se impulsó por la postura de Rubén Darío Insúa en poblar el área con jugadores para defenderse.

En este contexto, el equipo del Vasco Arruabarrena contó con numerosas situaciones de peligro, aunque no logró plasmar su superioridad en el resultado. Manuel Insaurralde fue expulsado en el cuadro Azulgrana a la media hora de juego por una fuerte entrada sobre Santiago Ascacibar en la mitad de la cancha. El árbitro Nazareno Arasa le mostró la tarjeta roja de forma directa.

Boca abrió el marcador en el inicio del complemento gracias a la combinación entre Leonel Flores y Leandro Lozano, que venía de aparecer en el pasado choque de la Copa Sudamericana. El juvenil lo habilitó con un pase atrás para que el lateral uruguayo ponga el 1-0 con un zurdazo. El cuadro de la Ribera controló con tranquilidad el trámite al capitalizar la posesión de la pelota y aumentó la diferencia a los 26 minutos: Lautaro Blanco lanzó un centro rasante para que Miguel Merentiel estampe el 2-0.

Los últimos 20 minutos se disputaron bajo un fuerte diluvio en el Nuevo Gasómetro. El campo de juego sintió la lluvia y en varios sectores aparecieron charcos de agua. Ante la dificultad del traslado del balón, el cuadro visitante logró consumar un triunfo clave: alcanzó los 14 partidos sin perder. Su última caída se produjo el pasado 30 de julio contra O’Higgins en Chile por los playoffs de la Sudamericana, aunque avanzó en la tanda de penales.

El Xeneize recortó distancias en el historial general (amateurismo y profesionalismo): Boca alcanzó los 78 triunfos contra las 83 victorias del Ciclón. A esto se suman 53 empates y un partido que se lo dio perdido a los dos en 1990.

La victoria catapultó al equipo del Vasco Arruabarrena al segundo puesto de la Tabla Anual con 47 puntos, además de que alcanzó el quinto lugar de la zona A con 17. El elenco de Insúa quedó relegado a la 10° plaza con 11 unidades.

Boca no tendrá descanso durante la fecha FIFA y afrontará los cuartos de final de la Copa Argentina contra Racing el próximo domingo 27 de septiembre en el Gigante de Arroyito (Rosario) a las 19:00. San Lorenzo, por su parte, visitará a Defensa y Justicia el sábado 3 de octubre a partir de las 14:45.