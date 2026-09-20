Lipton sumó su cuarto empate consecutivo y se complica

Un empate con sabor a poco cosechó Lipton frente a San Lorenzo de Monte Caseros. El encuentro que se jugó en cancha de Boca Unidos terminó 2 a 2 y correspondió a la cuarta fecha, primera de las revanchas en la Zona 6 de la Región Litoral Norte del Torneo Regional.

La igualdad mantiene a Lipton en el tercer lugar del grupo, fuera de la zona de clasificación, cuando restan dos fechas para concluir la primera fase del certamen que organiza el Consejo Federal.

Lipton, que no había marcado goles en la primera rueda y tampoco los había recibido, abrió el marcador por intermedio de Edgar Villán a los 19 minutos del primer tiempo. El remate del delantero, desde afuera del área, se desvió en un defensor y dejó sin posibilidades al arquero Cornaló para decretar el 1 a 0.

A los 32 minutos, se fue expulsado por agresión el defensor de Lipton, Fabio Miño. Cinco minutos más tarde, la visita aprovechó la ausencia de un jugador por el sector derecho de la defensa capitalina y Fabio Robledo recibió un pelotazo dentro del área y definió de derecha para establecer la paridad en 1.

En el complemento, nuevamente Villán se hizo presente en el marcador. El delantero cabeceó en soledad, frente a la tardía salida del arquero rival y a los 8 minutos adelantó al conjunto azul.

La paridad final llegó a los 31 con otra conquista de Robledo que esta vez definió de media chilena al tomar la pelota que había pegado en el travesaño.

Con este resultado, San Lorenzo sigue en el segundo lugar del grupo con 5 puntos, mientras que Lipton quedó cuarto con 4 unidades. Sportivo Santa Lucía, que juega esta tarde frente a Sportivo Surubí, lidera con 7 unidades, en tanto que el elenco goyano está con 1.

En la próxima fecha, Lipton visitará a Sportivo Surubí y San Lorenzo será local de Sportivo Santa Lucía.