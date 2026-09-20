Argentina perdió con Brasil en la definición del Sudamericano

En el cierre del Sudamericano de Vóley en Río de Janeiro, la selección Argentina perdió contra Brasil por 3-0, con parciales de 25-20, 25-23 y 25-20. Darlan fue la gran figura con 23 puntos, mientras que en la Argentina, lució Luciano Vicentín que anotó 11, mientras que el correntino Germán Gómez aportó 4 tantos. Los dirigidos por Horacio Dileo tendrán que buscar la clasificación olímpica en el Mundial 2027 o por ranking hacia el 2028.

En el comienzo del partido, Brasil se mostró mejor en ataque y también lastimó con su servicio para despegarse 8-2 y 13-8. Vicentín fue pieza importante en el giro y la Selección creció en su juego, también desde el saque, para arrimarse 19-21. En el desenlace, Brasil no perdonó en bloqueo y lo ganó 25-20.

En el segundo capítulo, el correntino Germán Gómez salió como titular, pero los locales continuaron mejor para empezar 6-2 en ventaja. A pesar de algunas apariciones aisladas de Armoa, Brasil siguió mejor en saque y ataque para ampliar la diferencia a 13-8. Más tarde, el equipo brasilero, otra vez con la receta del servicio y la contra, dejó el marcador en 19-14. Al igual que en el parcial anterior, la Selección creció hacia el cierre y se arrimó 19-21. Incluso, una contra de Martínez lo dejó a uno (21-22), pero Brasil lo cerró 25-23 tras un ataque de Adriano.

Palosnky salió como opuesto en el tercer set y Argentina por primera vez estuvo arriba en el marcador 8-6. De la mano de Darlan y Adriano, el conjunto local equilibró el marcador y el punto a punto se mantuvo hasta la zona de definición. Allí, Darlan fue protagonista para el 21-18 y un ace de Adriano le dio le victoria 25-20.