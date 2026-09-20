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Vóley

Argentina perdió con Brasil en la definición del Sudamericano

En el equipo albiceleste jugó el correntino Germán Gómez que ahora se sumará al plantel que participará en el Suramericano de Santa Fe.

Por El Litoral

Domingo, 20 de septiembre de 2026 a las 17:50

En el cierre del Sudamericano de Vóley en Río de Janeiro, la selección Argentina perdió contra Brasil por 3-0, con parciales de 25-20, 25-23 y 25-20. Darlan fue la gran figura con 23 puntos, mientras que en la Argentina, lució Luciano Vicentín que anotó 11, mientras que el correntino Germán Gómez aportó 4 tantos. Los dirigidos por Horacio Dileo tendrán que buscar la clasificación olímpica en el Mundial 2027 o por ranking hacia el 2028.

En el comienzo del partido, Brasil se mostró mejor en ataque y también lastimó con su servicio para despegarse 8-2 y 13-8. Vicentín fue pieza importante en el giro y la Selección creció en su juego, también desde el saque, para arrimarse 19-21. En el desenlace, Brasil no perdonó en bloqueo y lo ganó 25-20.

En el segundo capítulo, el correntino Germán Gómez salió como titular, pero los locales continuaron mejor para empezar 6-2 en ventaja. A pesar de algunas apariciones aisladas de Armoa, Brasil siguió mejor en saque y ataque para ampliar la diferencia a 13-8. Más tarde, el equipo brasilero, otra vez con la receta del servicio y la contra, dejó el marcador en 19-14. Al igual que en el parcial anterior, la Selección creció hacia el cierre y se arrimó 19-21. Incluso, una contra de Martínez lo dejó a uno (21-22), pero Brasil lo cerró 25-23 tras un ataque de Adriano.

Palosnky salió como opuesto en el tercer set y Argentina por primera vez estuvo arriba en el marcador 8-6. De la mano de Darlan y Adriano, el conjunto local equilibró el marcador y el punto a punto se mantuvo hasta la zona de definición. Allí, Darlan fue protagonista para el 21-18 y un ace de Adriano le dio le victoria 25-20.

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