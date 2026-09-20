Mitre de Posadas será el rival de Boca Unidos en los playoffs

Concluyó la etapa de grupos del Torneo Federal A y quedaron definidos los cruces de la Fase Campeonato y algunos de los correspondientes a la Reválida donde se definirá el segundo ascenso a la Primera Nacional.

Boca Unidos terminó como el mejor equipo de la Reválida y eso le permitió quedar en el puesto 15 entre los 24 que disputarán la primera ronda de playoffs. Su rival será Mitre de Posadas que concluyó séptimo en la Zona A Campeonato y en el reposicionamiento se ubicó en el décimo lugar.

El partido de ida se jugará en Corrientes el fin de semana del 10 y 11 de octubre y la revancha será en Posadas, una semana más tarde.

En la última fecha de la fase de grupos, Boca Unidos igualó el sábado frente a Defensores de Vilelas en 3 tantos. Terminó primero en la Zona de la Reválida con 15 puntos en 8 partidos disputados. En la Zona, el primero fue Costa Brava de General Pico con 16 unidades pero en 9 encuentros jugados. Así, el promedio favoreció al elenco boquense que concluyó como el mejor de la Reválida

Por su parte, Mitre de Posadas igualó este domingo sin abrir el marcador con San Martín de Formosa. El elenco misionero terminó la Zona A de la Fase Campeonato con 5 puntos en el séptimo lugar. En la Zona B, Villa Mitre de Bahía Blanca culminó con 10 unidades y por en la reubicación entre los 24 equipos que disputarán los playoffs logró el noveno lugar, relegando al décimo a Mitre.