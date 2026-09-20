Mandiyú le ganó un partido clave a Huracán Corrientes

Un partido clave sacó adelante el Deportivo Mandiyú que venció por la mínima diferencia a Huracán Corrientes 1 a 0. El partido correspondió a la cuarta fecha de la Zona 5 de la Región Litoral Norte del Torneo Regional Federal Amateur se disputó este domingo en cancha del azulgrana pero con localía para el albo.

La única conquista del partido fue autoría de Alejandro Toledo a los 37 minutos del primer tiempo. Los dos equipos llegaron a este cruce con 4 puntos, por lo tanto, Mandiyú ahora sacó una ventaja crucial en la lucha por la clasificación.

La pequeña diferencia refleja lo que se vio en el campo de juego. La presión por conseguir un resultado positivo, motivó a que el juego no sea vistoso y se generen escasas situaciones por convertir. En el complemento, Huracán chocó con sus propias limitaciones y Mandiyú se conformó con la mínima diferencia.

Por su parte, Huracán de Goya no dejó dudas y goleó como local a Sportivo Unión de Bella Vista por 6 a 0 para afirmarse al frente de las posiciones. Los goles fueron marcados por Cristian Zone (2), Guillermo Enrique, Agustín Cáceres, Matías Zarantonelli y Walter Torres.

Cuando restan dos fechas para concluir la primera etapa, las posiciones en la Zona 5 de la Región Litoral Norte están así: Huracán de Goya 10 puntos, Mandiyú 7, Huracán Corrientes 7 y Unión de Bella Vista 1.

En la próxima fecha, quinta, segunda de las revanchas, Mandiyú visitará a Unión de Bella Vista, mientras que Huracán Corrientes será local de Huracán de Goya.