Boca visita a San Lorenzo con la intención de extender su buen momento

Boca visitará este domingo a San Lorenzo por la décima fecha de la Zona A del Torneo Clausura de la Liga Profesional de Fútbol, con el objetivo de extender su buen momento.



El encuentro, que está programado para las 14:45 se llevará a cabo en el Estadio Pedro Bidegain, más conocido como el "Nuevo Gasómetro". El árbitro designado fue Nazareno Arasa, mientras que en el VAR estará Hernán Mastrángelo.



Boca llega a este encuentro en un inmejorable momento, ya que acumula un invicto de 13 partidos que le permite mantenerse con vida en todas las competencias.



En el Torneo Clausura, los dirigidos por Rodolfo "Vasco" Arruabarrena están sextos en la Zona A con 14 unidades y además pelean en la tabla anual por el título de Campeón de Liga.



A su vez, en la Copa Argentina están en cuartos de final, instancia en la que se enfrentarán con Racing, mientras que en la Copa Sudamericana consiguieron el boleto a las semifinales tras eliminar a San Pablo de Brasil.



Arruabarrena repetiría la formación titular que presentó en Brasil frente a San Pablo. La novedad en ataque pasa por la ausencia de Enner Valencia entre los convocados, decisión tomada por el cupo de extranjeros. Su lugar lo ocupará el pibe Rodrigo Bacidalupe.



San Lorenzo, por su parte, afrontará su segundo partido con Rubén Darío Insúa como director técnico en su nuevo ciclo, ya que el "Gallego" debutó el fin de semana pasado en el empate 1-1 como visitante contra Independiente.



El "Ciclón" no tiene mucho margen de error, ya que está décimo en la Zona A con solo 11 puntos y un resultado adverso podría complicarlo aún más de cara al objetivo de clasificar a los playoffs.

Más partidos



La jornada de domingo también contempla estos encuentros: Rosario Central - Argentinos (17.00), Platense - Newell’s (17.00), Belgrano - Estudiantes de Río Cuarto (19.15) y Vélez - Tigre (21.30).