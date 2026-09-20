La bronca de Otamendi tras la derrota de River

River perdió por 2-1 ante Huracán en el Monumental por la décima fecha del Torneo Clausura 2026. Después del compromiso, Nicolás Otamendi habló con Espn para analizar la primera caída de la era de Leonardo Ponzio como DT de los de Núñez.

Otamendi: "El fútbol es resultado y no refleja lo que hicimos"

"Injustamente perdemos un partido en el que generamos situaciones, tuvimos paciencia. En la desesperación empezamos a equivocarnos, pero tuvimos grandes chances de convertir, empatamos. Dos pelotas de mie.. nos convierten y el resultado es diferente a todo lo que hicimos", comenzó Nicolás Otamendi, que no consideró que River haya merecido perder ante Huracán en el Monumental.

El Millonario está complicado para meterse entre los ocho mejores de su zona, así como también para conseguir un lugar en la Conmebol Libertadores en la tabla anual. "River es intentarlo hasta el final. Teníamos que sumar siempre de a tres hasta el final. Después de la fecha Fifa seguiremos intentándolo. No quita todo lo que hicimos. El fútbol es resultado y no refleja lo que hicimos", aseguró el capitán de los hombres que dirige Leo Ponzio.

Otamendi sobre su última convocatoria a la Selección Argentina

"Es una convocatoria por el mejor jugador de la historia. Es un gran merecimiento para él poder estar ese día. Ojalá me toque jugar y si no voy a compartir con él (Leo Messi) los momentos lindos que pasamos en la Selección".

Espn