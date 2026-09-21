Selección Argentina: llegan los convocados para los amistosos y la despedida de Messi

La Selección Argentina ya empezó a recibir a los convocados para sus amistosos internacionales del mes de septiembre y octubre contra Bolivia, Burkina Faso y Benín.

Desde Europa arribaron varios de los futbolistas citados y uno de los que conversó con los periodistas fue Nicolás Tagliafico, quien se refirió al retiro de Lionel Messi de la Selección: "Siempre es duro cuando pasan estas cosas, pero también hay que saber que esta es la realidad y tarde o temprano iba a suceder, ya que pasaron más de 20 años con el mejor jugador. Hay que asimilarlo y trabajar duro para lo que viene y seguir creciendo como Selección".

El lateral izquierdo de Lyon, campeón del mundo en Qatar 2022 y subcampeón en Norteamérica 2026, analizó el futuro del seleccionado: "Tendremos el mismo hambre de siempre. Seguramente siga apareciendo gente nueva y se profundice la renovación".

Tagliafico fue claro al momento de hablar de su continuidad en la Selección: "Es la última etapa. Tratando de disfrutar al máximo posible porque nunca se sabe cuándo se termina, así que hay que disfrutar".

Por último, no le dio importancia al nivel de los oponentes a enfrentar en los amistosos: "Se llegó a la final del Mundial jugando contra esta clase de rivales".

La tristeza de Medina por el retiro de Messi de la Selección

Facundo Medina, otro subcampeón en la Copa de 2026, también se pronunció sobre el final de Messi en la Selección: "Me cayó como una bomba. Estoy triste. Nos dio muchas alegrías, nos dio todo. Me deja muchas cosas, es un ejemplo para todos y hay que aprender de su grandeza. Hay que respetar su decisión, despedirlo de la mejor manera y que lo disfruten él y su familia".

El defensor, quien dejó Olympique de Marsella para jugar en Bayer Leverkusen, analizó su presente: "Estoy haciendo lo mejor en mi nuevo club para formar parte de la Selección todo el tiempo que pueda".

Sobre la derrota ante España en la final del Mundial, Medina sentenció: "Ya pasó el duelo. Cada uno lo digirió a su manera. En el fútbol se gana y se pierde y hay que aprender de eso".

Giay y López, de Palmeiras a la Selección Argentina

Los primeros en aparecer por Ezeiza fueron los hombres de Palmeiras, José 'Flaco' López y Agustín Giay.

La Albiceleste está iniciando un nuevo ciclo tras la final del Mundial perdida contra España y Lionel Scaloni citó un mix de jugadores con experiencia y de jóvenes para renovar el plantel subcampeón del mundo. Sobre la final del mundial, el Flaco aseguró: "Creo que representamos hasta el final y la gente se sintió identificada con el equipo"

Además manifestó que se siente triste y feliz a la vez por la despedida de Lionel Messi, "en un partido especial, un momento único para nuestro país y nuestro fútbol", según el delantero de Palmeiras.

También arribó su compañero, el lateral ex-San Lorenzo Agustín Giay, quien aseguró estar muy feliz con la oportunidad de volver a la Selección Argentina.

La lista inicial de 28 jugadores de la Selección Argentina

Emiliano Martínez - Chelsea Juan Musso - Atlético de Madrid Gerónimo Rulli - Manchester City Agustín Giay - Palmeiras Leonardo Balerdi - Roma Cristian Romero - Atlético de Madrid Lisandro Martínez - Manchester United Juan Foyth - Villarreal Facundo Medina - Bayer Leverkusen Nicolás Tagliafico - Olympique Lyon Román Vega - Zenit Enzo Fernández - Manchester City Alexis Mac Allister - Liverpool Valentín Barco - Chelsea Giovani Lo Celso - Betis Exequiel Palacios - Ipswich Town Rodrigo De Paul - Inter Miami Nicolás Paz - Como Franco Mastantuono - Fiorentina Matías Soulé - Roma Giuliano Simeone - Atlético de Madrid Nicolás González - Juventus Gianluca Prestianni - Benfica José Manuel López - Palmeiras Santiago Castro - Roma Julián Álvarez - Atlético de Madrid Lautaro Martínez - Inter Lionel Messi - Inter Miami

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