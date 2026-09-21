La Liga Provincial ya tiene 4 clasificados a los playoffs

Pasó la séptima fecha de la Liga Provincial de Mayores 2026 de básquetbol y ya hay cuatro equipos clasificados para los playoffs. Córdoba logró un importante triunfo en Esquina y Colón superó a Sportivo para mantenerse al tope de las posiciones en sus respectivos grupos. Además, San Martín de Curuzú Cuatiá se tomó revancha de San Lorenzo y lo venció a domicilio.



Por la Zona A, Colón venció a Sportivo por 62 a 56 en un encuentro equilibrado y que recién se pudo definir sobre el final del juego. En tanto que Pingüinos le ganó a Español en Santa Lucía por 75 a 72 en un juego clave pensando en la clasificación.



En el marco de la Zona B, Córdoba se hizo fuerte en Esquina para para superar a Football 70 a 64 y mantenerse al tope de las posiciones. Mientras que El Tala derrotó a Juventus 53 a 50 y dio un paso clave pensando en la clasificación.



Además, con 33 puntos de Damián Peruchena, San Martín de Curuzú Cuatiá superó como visitante a San Lorenzo de Monte Caseros 90 a 80. En el elenco montecasereño se destacó Juan Frigerio con 43 unidades.



Con estos resultados, Colón y San Martín en la Zona A, y Córdoba y San Lorenzo en la B ya se aseguraron un lugar para los cruces de los cuartos de final.



Cuando restan tres fechas para concluir la fase clasificatorio, las posiciones quedaron de esta manera:



Zona A: Colón 13 puntos, San Martín de Curuzú 12, Pingüinos 11, Español y Sportivo 8.



Zona B: Córdoba 13 puntos, San Lorenzo 12, Football 11, El Tala 9 y Juventus 8.

La octava fecha contempla estos encuentros: El Tala vs. San Lorenzo, Juventus vs. Football, Sportivo vs. Español, Pingüinos vs. Córdoba y San Martín vs. Colón.