Joaquín Cocomarola está concentrado con el Seven Nacional Juvenil

El Seven Masculino Juvenil continúa con su proceso de evaluación rumbo a los Juegos Olímpicos de la Juventud Dakar 2026, con una nueva Concentración Nacional que comenzó este lunes en Casa Pumas donde participa el correntino Joaquín Cocomarola.



El encuentro que se extenderá hasta el miércoles 23 en las instalaciones ubicadas en Los Cardales, Buenos Aires, forma parte del proceso de elección del plantel que representará a la Argentina en la cita olímpica juvenil.



Para esta nueva concentración, fueron convocados 20 jugadores entre los cuales figura Cocomarola, integrante del Aranduroga Rugby Club, siendo el único de la Unión de Rugby del Nordeste.



