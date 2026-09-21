Córdoba se quedó con el Asociativo Femenino de Resistencia

El Club Básquetbol Córdoba se consagró campeón del Torneo Apertura Asociativo de Primera División Femenina, organizado por la Asociación de Básquet de Resistencia (ABR). La histórica conquista llegó tras vencer a Hércules de Charata por 79 a 70 en la gran final. El encuentro decisivo se disputó en la cancha del Club Sarmiento de Resistencia.



“Este año marcó un momento histórico para nuestro club: por primera vez contamos con un equipo femenino de Primera. Y hoy, ese primer paso se transforma en un título que nos llena de orgullo”, publicó la cuenta oficial de la entidad correntina después de la consagración.



“Queremos que esto sea solo el comienzo de una gran historia y que inspire a muchas niñas a acercarse, disfrutar y seguir creciendo en este deporte que tanto nos apasiona”, agregó.



Tiziana Huici, jugadora del club Córdoba, fue elegida como la Jugadora Más Valiosa de la final tras anotar 28 puntos, mientras que Aldana Duarte, también de Córdoba anotó en la final 24 unidades.



En la instancia semifinal y en duelo entre correntinas, Córdoba se impuso 72 a 55 a Malvinas 1536 Viviendas con 23 puntos de Huici.



