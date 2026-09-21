David Romero sumó su segundo gol en Italia

El correntino David "Rulo" Romero volvió a aparecer para el Parma y marcó un verdadero golazo frente al Genoa que su equipo ganó 2 a 1.



Romero atraviesa un gran momento desde su llegada al fútbol italiano. Su anterior conquista había sido en la fecha pasada, cuando convirtió el descuento del Parma ante Como, en la derrota por 2-1.



Aquella noche, el delantero marcó a los 92 minutos, luego de una asistencia de Pontus Almqvist, y consiguió su primer gol en la Serie A.



Ahora, apenas unos días después, volvió a convertir y lo hizo con una definición espectacular. Segundo partido consecutivo con gol para David Romero, que empieza a ganarse un lugar importante en el ataque del Parma.

Gol contra Genoa



La jugada comenzó con una asistencia de El Bilal Touré, quien encontró a Romero en campo rival. El ex Tigre y Talleres tomó la pelota y rápidamente encaró hacia el área.



En el camino consiguió sacarse de encima a una marca y continuó avanzando hasta quedar en posición de remate. Ya dentro del área, Romero perdió el equilibrio y, prácticamente cayéndose, alcanzó a sacar un derechazo cruzado y rasante que se metió junto al palo.



Golazo del argentino para poner al Parma 1-0 ante Genoa y volver a demostrar toda su capacidad individual.