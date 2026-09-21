Delfina Buffil se consagró en la Copa UPCN

La Copa UPCN de judo se concretó en la ciudad de Formosa y Delfina Buffil, judoca del Club de Regatas Corrientes, se consagró campeona. La deportista regatense logró la medalla de oro en la categoría Sub13 hasta 53kg.



La tradicional competencia tuvo carácter internacional con la presencia de delegaciones, además de la albiceleste, que llegaron desde Paraguay y de Brasil que compitieron en todas las categorías, desde niños hasta seniors.



Buffil continúa con su preparación para representar al país con la Selección Argentina en el Campeonato Panamericano en Cancún que se desarrollará del 27 al 29 de noviembre.