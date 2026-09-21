Yuri Marier lo convenció: es armenio, ahora compite para la Argentina y se consagró

Arsen Julfalakyan se consagró campeón de los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026 representando a Argentina y terminó con 16 años de espera para la lucha grecorromana nacional.

El atleta de 39 años fue subcampeón olímpico, campeón mundial, se retiró y perdió la motivación en una Armenia atravesada por guerras y conflictos.



En su regreso a las competencias, mucho tuvo que ver un correntino: Yuri Maier.

Julfalakyan venció 4-2 al colombiano Jair Cuero en la final de los 77 kilos en Rosario. La historia tuvo además un condimento especial: durante la fase previa había perdido contra el mismo rival.

Arsen nació en 1987 en la entonces Leninakán, actual Gyumri, y prácticamente llevaba la lucha en la sangre. Su padre, Levon Julfalakyan, fue campeón olímpico en Seúl 1988. El hijo construyó después su propia carrera: ganó el Europeo de 2009, fue subcampeón olímpico en Londres 2012 y alcanzó la cima con el título mundial de 2014.

Pero su camino parecía haberse terminado en 2021. Julfalakyan anunció su retiro después de no llegar a Tokio y ya había iniciado una vida fuera de la competencia: incluso fue miembro de la Asamblea Nacional de Armenia y pasó a presidir la Comisión de Atletas de United World Wrestling.



Su explicación de aquellos años, sin embargo, va mucho más allá del deporte.

“Mi plan era terminar en 2021 con Tokio. Luego, en Armenia, de donde yo vengo, cuestiones políticas, guerras, conflictos entre Azerbaiyán y Armenia... Yo estaba roto en la motivación”, contó en TyC Sports después de conseguir el oro para Argentina.

Pasaron un par de años hasta que apareció una persona decisiva en esta segunda carrera: Yuri Maier, el mejor luchador argentino de la historia. Según relató Julfalakyan, Maier le propuso competir para Argentina y volver a perseguir un sueño olímpico.

“Me dijo: ‘¿No querés venir y competir para Argentina, para los Juegos Olímpicos de París?’. Y me dio una gran motivación, toco el botón correcto”, volvió a recordar.

El regreso se concretó en 2024, cuando volvió a competir internacionalmente bajo bandera argentina. En 2025 fue subcampeón panamericano en Monterrey y ahora, en Santa Fe 2026, consiguió su primer gran oro con la celeste y blanca.

Julfalakyan conocía perfectamente la cuenta pendiente antes de llegar a Rosario. Otra vez, Maier había sido quien se la puso delante.

“Después del Panamericano, mi amigo Yuri Maier me dijo que tenía que venir a los Juegos Suramericanos. Hace 16 años que no tenemos una victoria. Entonces dije: ‘Vengo, voy a competir y voy a romper ese récord’”, relató.

Con información de Olé



