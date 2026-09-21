Zárate debuta en el ATP Challenger Buenos Aires

El tenista correntino Carlos María Zárate (344º en el ránking de la ATP) comenzará a transitar este martes en el ATP Challenger Buenos Aires. El torneo pertenece al circuito ATP Challenger con categoría 75, y se juega en las canchas de polvo de ladrillo del Racket Club.



Zárate recibió una invitación especial para ingresar al cuadro principal en la undécima edición del challenger. En la primera ronda, se medirá frente al uruguayo Joaquín Aguilar Cardozo (384º) que llega desde la clasificación.



El partido entre los jugadores de 21 años está programado para las 10 de este martes, en la cancha Nº 5 del club porteño. Será el segundo choque entre ellos. El reciente antecedente marca un triunfo del uruguayo en la final del M15 de Mar del Plata.



Zárate llega a este compromiso en un buen momento. A fines de marzo se coronó campeón en el M15 de Trelew, su tercer título ITF.



El joven tenista correntino también será parte de la competencia de dobles en el Challenger de Buenos Aires junto al uruguayo Franco Roncadelli y en la primera ronda enfrentarán a Ignacio Carou (Uruguay) y Facundo Mena (Argentina).