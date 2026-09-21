Paredes dijo que Boca Juniors hizo "un partido perfecto" frente a San Lorenzo

El capitán de Boca, Leandro Paredes, aseguró que el equipo hizo "un partido perfecto" en la victoria en el clásico por 2-0 ante San Lorenzo en el Nuevo Gasómetro, encuentro por la fecha 10 del Torneo Clausura 2026, y dejó elogios para el cuerpo técnico del Vasco Arruabarrena.

"Hicimos lo que preparamos, tuvimos buen juego hasta que se largó la lluvia", explicó el volante central una vez que finalizó el compromiso y remarcó: "Es un clásico y los clásicos se ganan, y si es jugando así, mejor".

A su vez, el futbolista que disputó el último Mundial con la Selección Argentina y ahora deberá cumplir una suspensión de diez partidos se refirió a la mejora del equipo en el último tiempo: "Hicimos un clic mental, sabíamos que si al juego le agregábamos intensidad y jugar con esta predisposición, con y sin pelota, las cosas iban a ir mucho mejor. Vamos por buen camino".

Por último, el mediocampista que fue una de las figuras del encuentro se refirió a la importancia que tuvo el cuerpo técnico del Vasco Arruabarrena para los cambios que se vieron: "Seguramente nos dieron esa chispa que necesitábamos y nosotros como grupo respondimos".

Con este resultado, el Xeneize llegó a 17 puntos en el torneo y se acomodó en el grupo A (está quinto en zona de clasificación a los playoffs), pero lo más importante es que llegó a 47 en la anual y quedó a uno de Independiente Rivadavia, que debe jugar su partido. A la espera de disputar las semifinales de la Sudamericana ante Vasco da Gama, el próximo domingo 27 se medirá con Racing por los cuartos de final de la Copa Argentina.

TyC Sports