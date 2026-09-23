Juegos Sudamericanos: Cifuentes y Santiago Lorenzo lograron el oro en el tenis de mesa

En el decimoprimer día de los Juegos Suramericanos de Santa Fe 2026, la delegación argentina sumó un nuevo hito: llegó a su medalla de oro número 50 desde el inicio de las actividades. Precisamente lo lograron Horacio Cifuentes y Santiago Lorenzo, quienes vencieron a la pareja de Chile en la final de dobles masculino de tenis de mesa.

El partido ante Nicolás Burgos y Gustavo Gómez fue muy disputado, al punto que los argentinos ganaron por tres sets a dos (3-11, 12-10, 13-11, 5-11 y 12-10).

Confirmaron de esta forma la tercera medalla de oro suramericana consecutiva en la modalidad, teniendo en cuenta que el país venía de consagrarse tanto en Cochabamba 2018 como en Asunción 2022. La única diferencia es que, en aquel entonces, el acompañante de Cifuentes había sido Gastón Alto.

El camino de los argentinos hasta la corona comenzó en los cuartos de final, donde vencieron 3-0 (11-4, 11-6 y 11-8) a Ecuador. Luego, en las semifinales, superaron por 3-1 (11-7, 11-5, 8-11 y 11-6) a Perú.

Cabe destacar que ambos jugadores cuentan con experiencia olímpica: mientras que Cifuentes estuvo en Tokio 2020, Lorenzo participó en París 2024.

Lorenzo y Cifuentes se podrían enfrentar en la final individual

Mientras festejan su conquista en conjunto, también se preparan también para disputar las semifinales del campeonato masculino individual.

En caso de ganar, Lorenzo ante el ecuatoriano Alberto Mino y Cifuentes frente al paraguayo Marcelo Aguirre, se verían las caras en la gran final por la medalla de oro.

La oportunidad de seguir sumando medallas en tenis de mesa

Además del mencionado torneo individual masculino por disputar, aún quedan dos competencias de tenis de mesa en las que Argentina se podría coronar: el torneo por equipos masculino y femenino.

Ambos comenzarán a jugarse a partir de este jueves 24 de septiembre y finalizarán el próximo sábado. En primera instancia participarán en fase de grupos y, en caso de avanzar, en semifinales.

TN