La AFA rechazó el reclamo de Vélez y Boca jugará con Racing por Copa Argentina

El Tribunal de Disciplina de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) rechazó el reclamo de Vélez alrededor de la supuesta alineación indebida de Boca y mantuvo el resultado del partido de octavos de final de la Copa Argentina. De esta manera, el Xeneize avanzó a cuartos y enfrentará a Racing el domingo 27 de septiembre.

El reclamo surgió porque Boca presentó seis futbolistas extranjeros en la planilla del partido disputado el 2 de septiembre en el estadio Mario Alberto Kempes. Vélez sostuvo que había una alineación indebida y pidió que le otorgaran el encuentro como ganado.

Sin embargo, el Tribunal determinó que Boca cometió una infracción reglamentaria, pero no incurrió en la falta prevista como alineación indebida. La resolución señala que Ángel Romero, uno de los extranjeros incluidos en la planilla, no ingresó al campo de juego y que el club no obtuvo una ventaja deportiva.

Multa para Boca

Por esa razón, la AFA decidió mantener el resultado conseguido en cancha, donde el Xeneize se impuso por penales. De todos modos, Boca no quedó excento de sanciones y deberá pagar una multa equivalente al valor de 1000 entradas por la infracción cometida.

El Tribunal consideró que la conducta estuvo relacionada con la confección, presentación y firma de la planilla oficial. Según el fallo, no se acreditó la participación efectiva de un futbolista extranjero que no estuviera habilitado para jugar.

El antecedente más cercano ocurrió en el fútbol femenino, cuando Belgrano hizo seis cambios en un partido ante Lanús (solo se permiten cinco) y levantó la polémica. En ese caso, al igual que en Boca-Velez, la AFA también consideró que se trataba de una infracción reglamentaria y mantuvo el resultado en favor de las cordobesas.

Con la resolución definida, Boca jugará ante Racing por los cuartos de final de la Copa Argentina, en un partido que está previsto para el domingo 27 de septiembre, aunque todavía resta confirmar oficialmente el horario y la sede.



