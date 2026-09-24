Debut y derrota de Marcelo Gallardo como DT de la Selección de Ecuador

La Selección de Ecuador vivió un estreno amargo bajo el mando de Marcelo Gallardo al caer derrotada por 3 a 0 ante Corea del Sur en el Estadio Mundialista de Suwon. El esperado debut del entrenador argentino en la banca de la Tri no tuvo el desarrollo deseado, dejando al descubierto varias falencias que el nuevo cuerpo técnico deberá corregir rápidamente durante esta gira por Asia.

Durante la primera parte, el equipo ecuatoriano intentó plantarse con la impronta de protagonismo y presión que suele pretender el ‘Muñeco’. Sin embargo, la falta de rodaje con la nueva idea táctica y la ausencia de variantes ofensivas pesaron demasiado a la hora de generar peligro real en el arco rival.

El quiebre del encuentro llegó en el segundo tiempo, donde el combinado local fue sumamente contundente y aprovechó los desajustes defensivos de Ecuador para marcar la diferencia.

Con tres goles en la etapa complementaria, Corea del Sur selló una goleada que le propina un baño de realidad al incipiente ciclo de Gallardo, que ahora apuntará a ajustar piezas para el próximo compromiso de la gira.

Tras el partido ante el combinado surcoreano, Ecuador jugará el 1 de octubre ante Japón y el 5 del mismo mes ante Nueva Zelanda o Panamá.

El Muñeco reemplazó en el cargo a otro argentino, Sebastián Beccacece, que dejó de ser el DT de la Tri tras la eliminación ante México en los 16avos de final del Mundial.

El exentrenador de River fue presentado hace unos días y comenzó con decisiones fuertes, ya que dejó fuera de la lista a Kendry Páez, a quien dirigió en el Millonario. Además, no fueron citadas grandes figuras como Moisés Caicedo y Piero Hincapié, debido a que se encuentran lesionados.

La lista completa de convocados por Marcelo Gallardo para la gira asiática de Ecuador

Arqueros

Hernán Galíndez (Huracán - Argentina)

Gonzalo Valle (Liga Deportiva Universitaria)

Moisés Ramírez (Kifisia - Grecia)

Defensores

Ángelo Preciado (Atlético Mineiro - Brasil)

Félix Torres (Inter de Porto Alegre - Brasil)

Fricio Caicedo (Inter Miami - Estados Unidos)

Jackson Porozo (Tijuana - México)

José Hurtado (Bragantino - Brasil)

Leonardo Realpe (Famalicao - Portugal)

Pervis Estupiñán (AC Milan - Italia)

Willian Pacho (PSG - Francia)

Volantes

Alan Franco (Atlético Mineiro - Brasil)

Alan Minda (Atlético Mineiro - Brasil)

Anthony Valencia (Flamengo - Brasil)

Denil Castillo (Midtjylland - Dinamarca)

Gonzalo Plata (Flamengo - Brasil)

Jeremy Sarmiento (Middlesbrough - Inglaterra)

John Mercado (Sparta Praga - República Checa)

John Yeboah (Venezia - Italia)

Jordy Alcívar (Independiente del Valle)

Keny Arroyo (Cruzeiro - Brasil)

Nilson Angulo (Sunderland - Inglaterra)

Pedro Vite (Pumas UNAM - México)

Delanteros

Jordy Caicedo (Huracán - Argentina)

Juan Riquelme Angulo (Sunderland - Inglaterra)

Kevin Rodríguez (Union Saint-Gilloise - Bélgica)

TN