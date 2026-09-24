Espínola Serial logró la medalla de plata en los Juegos Suramericanos

El taekwondo argentino brilló en los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026. En la cosecha de medallas, se hizo presente el correntino Ignacio Espínola Serial que logró la de plata en la categoría hasta 58 kg.



El joven de 18 años tuvo gran rendimiento en la Rural Nave B dentro del Parque Independencia de Rosario, fue de menos a más y solamente perdió la final contra un experimentado rival, el venezolano Yohandri Granado, dos veces campeón panamericano y representante olímpico de su país en París 2024.



“Estoy muy contento con el resultado obtenido y con el desempeño que tuve. Me siento muy feliz”, expresó Espínola Serial.



En su primera presentación en los Suramericanos 2026, el correntino superó al boliviano Alejandro Tordoya 2 a 0.



En la semifinal, Espínola Serial también se impuso 2 a 0. En este caso su rival fue el brasileño Paulo Melo.



La final quedó en poder de Granado que superó a Espínola Serial 2 a 0, 10 a 4 en el primer round y 6 a 0 en el segundo.



“Yo tuve oportunidades de ganar el combate, pero me falta todavía aprender a aprovechar las oportunidades al 100 por 100”, sostuvo el correntino en declaraciones a El Deportivo en La Red Corrientes.



Espínola Serial contó que contra el representante de Bolivia, “no me sentí cómodo, se me complicó un poquito táctica y técnicamente”. Después, en la semifinal “mejoró en todos los ámbitos, incluso me sentí mejor físicamente”.



“Granado aprovechó el momento exacto en el cual yo tuve unos errores, ya sea en la corta o en la larga distancia. Son errores mínimos, pero que en el alto rendimiento son mortales”, señaló sobre la definición por el oro.



Espínola Serial forma parte del Team Crismanich, los hermanos Sebastián y Mauro lo acompañaron en Rosario. Su compañero de equipo, el neuquino José Luis Acuña logró el oro en la categoría hasta 68 kilogramos. En tanto que Julia Sepúlveda logró el segundo puesto en la división hasta 57 kilogramos.



En lo que resta del año, Espínola Serial tiene dos torneos en agenda pero debe confirmar su presencia. Uno será el Nacional Clausura y un Pan Am Series - PATU.



